Emília faz vistoria e avalia situação do Nestor Piva e Fernando Franco

A Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa, acompanhada do vice-prefeito Ricardo Marques e da secretária de saúde Débora Leite, visitou na sexta-feira, 3, as instalações dos hospitais municipais Nestor Piva, na Zona Norte, e Fernando Franco, na Zona Sul.

A iniciativa marca o início da nova gestão, com o objetivo de conhecer a realidade das unidades de saúde e identificar melhorias necessárias para humanizar e qualificar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) da capital.

Durante as visitas, a prefeita destacou a importância de “pisar no território” para entender as demandas e promover soluções que padronizem os serviços de saúde. “Temos dois hospitais, um terceirizado e outro sob gestão direta do município. Queremos alcançar um padrão de qualidade, corrigindo problemas e fortalecendo a saúde pública”, afirmou Emília. A prefeita também ressaltou os desafios financeiros herdados da gestão anterior, como dívidas superiores a R$ 14 milhões, mas reforçou o compromisso de garantir eficiência e excelência no atendimento.

A secretária Débora Leite pontuou as prioridades observadas durante a vistoria, como a necessidade de reformas estruturais e ajustes nos fluxos de trabalho. “Conversamos com funcionários e pacientes para fazer um diagnóstico rápido e atuar nas demandas mais urgentes. Algumas melhorias já podem ser implementadas imediatamente”, explicou.

Eduardo Pinto, diretor do Centro Médico do Trabalhador, empresa responsável pela gestão do Hospital Nestor Piva, destacou a relevância da visita. “É fundamental que a nova gestão conheça o serviço prestado à população para fortalecê-lo e garantir o melhor atendimento possível”, frisou.

No Hospital Fernando Franco, a coordenadora Solange enfatizou que a estrutura física é o principal ponto de atenção. “A estrutura física do hospital pode ser melhorada, ela necessita, com certa urgência, de benfeitorias”, alertou. Segundo ela, a nova gestão já iniciou o planejamento para reformas emergenciais, com apoio de engenheiros e arquitetos.

O vice-prefeito Ricardo Marques reforçou que as vistorias serão uma constante na administração municipal. “Esse é o modelo de gestão que priorizamos: estar próximo da população, ouvindo suas demandas e promovendo melhorias. Essas ações serão ampliadas para outras áreas da administração”, ressaltou.

Com esse primeiro passo, a gestão de Emília Corrêa sinaliza o compromisso com a humanização do SUS e a busca por soluções rápidas e efetivas, focando na qualidade de vida dos aracajuanos.

