Enfermeiro morre com suspeita de dengue hemorrágica em Aracaju

O enfermeiro Fábio Henrique Santos Custódio Divino, de 41 anos, morreu nesta segunda-feira (07), com suspeita de dengue hemorrágica em Aracaju. Ele morava no Conjunto Augusto Franco.

De acordo com informações passadas pelo Laboratório Central (Lacen), há uma investigação em andamento para saber se o caso foi de dengue hemorrágica.

A família do enfermeiro informou que ele passou mal na quinta-feira (03) e foi para um hospital da capital, mas foi liberado. No domingo (06), quando o quadro agravou, ele foi internado e faleceu no dia seguinte com disfunção múltipla dos órgãos.

Ele atuava nos hospitais de Urgências de Sergipe (Huse) e Santa Isabel, na capital. O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren) e a Secretaria de Estado da Saúde emitiram nota de pesar pelo falecimento.

Foto Corem/SE – divulgação