Equipe feminina de Aracaju encara Barra dos Coqueiros pela Copa Serigy

A Copa Serigy de Futebol Amador entra numa nova fase e a equipe feminina de Aracaju está focada em busca do título. Neste domingo, as aracajuanas encaram a seleção da Barra dos Coqueiros, às 8h, no estádio Wellington Elias, em Nossa Senhora do Socorro.

A partida é válida pelas semifinais da regional “1”. Na outra semi, Japaratuba e São Cristóvão duelam para decidir a outra finalista da regional.

Liderada pela técnica Gracielle Costa, Aracaju está com três vitórias em três jogos, somou 14 gols e não sofreu nenhum. Esta será a primeira vez que o time vai jogar fora de casa; as outras três partidas ocorreram no estádio Adolfo Rollemberg, na capital.

“A mudança de campo não nos preocupa e sim a qualidade da adversária. Estudamos a semana inteira a seleção da Barra e estamos prontas para esta primeira decisão pela Copa Serigy”, disse a treinadora.

A participação das meninas na competição tem o apoio total da Prefeitura de Aracaju. Por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), o poder público municipal investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, água e toda estrutura nunca vista antes. O investimento alcançou também o time masculino, mas os meninos foram eliminados na primeira fase.

“Estamos muito animados com a participação das mulheres na Copa Serigy. Essa chance caiu como uma luva, pois chega em um momento que a gestão municipal acaba de celebrar projetos para o futebol feminino, então vejo a competição como um baita oportunidade para colocarmos em prática toda nossa estrutura de incentivo ao esporte feminino”, salientou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

Texto e foto ascom Sejesp