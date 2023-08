Mais de 156 mil estudantes retornam às aulas nesta segunda-feira, dia 7

Após o recesso de férias escolares, mais de 156 mil estudantes retornam às aulas

A Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe, composta de 318 unidades escolares nos 75 municípios, prepara-se para receber, nesta segunda-feira (07), os mais de 156 mil alunos matriculados.

A Diretoria Regional de Educação da Grande Aracaju (DRE 8), uma das dez diretorias regionais, orienta as 53 escolas circunscritas à diretoria a realizarem a semana de acolhimento com música, teatro, corredor de acolhimento com os jovens protagonistas, por meio do qual os alunos, juntamente com a equipe de professores e servidores, são acolhidos. Também são orientadas a realizar palestras com psicólogos, principalmente as que ofertam o Ensino Médio. “Vai ter muita música, teatro, apresentação artística. Temos escolas com samba de coco na Taiçoca de Fora, muito forte na comunidade”, destaca Marleide Cruz de Araújo, diretora regional.

Nas 96 escolas em tempo integral do Estado, os Jovens protagonistas mobilizam-se para promover atividades de acolhimento, gincanas e rodas de conversas. “Vamos preparar dinâmicas para os alunos a fim de que eles voltem com gás e se sintam bem no ambiente escolar. Decidimos realizar a dinâmica somente no dia 11, quando também se comemora o dia do estudante”, destaca Alline Menezes, jovem protagonista do Centro de Excelência Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju.

No Centro de Excelência Nelson Mandela, em Aracaju, a protagonista Geovana Angel dos Santos Prado destaca que no início do ano letivo foram realizadas diversas atividades com o 1º ano do Ensino Médio e o 9º ano do Fundamental. Como a escola ainda está definindo o acolhimento para o segundo semestre, a aluna Geovana, juntamente com as jovens Ellen Lima, Thaisa Lima dos Santos e Álika Rocha Santos, planejam atividades dentro do Projeto de Vida. “São miniprojetos e atividades como a Escada dos Sonhos, a Cápsula do Tempo, quando os alunos escrevem uma carta e no fim do ano abre a cápsula para ver se o sonho se realizou”, destaca.

Na Escola Estadual Wolney Melo, em Aracaju, o dia será de encontro com a psicóloga e professora Cristina Santos e Antônio Francisco Filho. Eles abordarão os princípios sociais, valorização e humanização das relaçõese entre professores e estudantes numa perspectiva do cuidado com o ser e prevenção ao preconceito e bullying.

O secretário de estado da Educação, Zezinho Sobral, lembra que a escola é um espaço coletivo de aprendizagem, de acolhimento e união. Segundo o secretário, a escola, enquanto estrutura física, só faz sentido com os professores, os funcionários, os alunos e também a família. “Queremos desejar a toda a comunidade escolar, um bom retorno às aulas com o foco na aprendizagem. Para nós, gestores, é um momento de fazer a escola um ambiente de acolhimento e da busca de um futuro mais promissor”, afirmou.

Encontro dos Jovens Monitores

No primeiro dia de aula, dia 7 de agosto, cerca de 6 mil jovens estarão reunidos no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, para a realização do segundo módulo de formação de monitores da Rede Pública Estadual de Ensino. Com o tema ‘Formação Cidadã’, a formação faz parte da programação de retorno do ano letivo nas escolas estaduais.

O Programa Estudante Monitor foi criado por meio da Lei 8891/2022 e tem como finalidade colaborar para a redução da evasão escolar, da reprovação, do abandono e da distorção idade/série. O programa também busca potencializar o desempenho dos estudantes em todos os níveis e modalidades de ensino da Educação Básica, por meio de ações de monitorias de desempenho escolar, busca ativa e transporte escolar.

Foto assessoria

Fonte: SEED