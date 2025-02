Especialista em Ortopedia e Medicina Regenerativa, Natanael Vinícius Sena Santos, destaca Avanços no Tratamento de Dor no Joelho

Com vasta experiência na área de ortopedia e traumatologia, Natanael Vinícius Sena Santos tem se destacado no cuidado especializado do joelho e no tratamento da dor, oferecendo soluções inovadoras para seus pacientes. Especialista em cirurgia do joelho, traumatologia do esporte e medicina regenerativa, o médico se dedica a proporcionar qualidade de vida por meio de abordagens modernas e personalizadas.

Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe e com residência em ortopedia e traumatologia na Bahia, Natanael atende nos hospitais Renascença e Primavera, onde realiza procedimentos de alta complexidade, como artroplastias de joelho e tratamento de fraturas. Além disso, seu trabalho na medicina regenerativa vem proporcionando avanços significativos na recuperação dos pacientes.

“A medicina regenerativa consegue hoje, por meio de células-tronco, promover intervenções que melhoram a dor sem a necessidade de cirurgia”, explica. Esse tipo de abordagem tem revolucionado o tratamento de lesões articulares e ortopédicas, trazendo novas perspectivas para quem sofre com dores crônicas no joelho.