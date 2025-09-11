Estado de Sergipe identifica a circulação de nova variante de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen/SE), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), identificou a circulação da variante XFG da Covid-19 no estado. A variante tem mutações que podem dificultar levemente a ação dos anticorpos. Os resultados positivos foram registrados em três amostras de Aracaju e uma do município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com o superintendente do Lacen, Cliomar Alves, o laboratório Central monitora de forma constante a circulação dos vírus no estado. “O Lacen/SE realiza monitoramento de vigilância laboratorial de todas as amostras que entram no laboratório e parte disso é por meio de sequenciamento genético dos vírus respiratórios. Foram selecionadas cinco amostras que tinham uma carga viral mais alta e foram enviadas para a Fiocruz fazer o sequenciamento genético. Delas, quatro amostras tiveram resultado positivo para a variante XFG, que é uma variante da Ômicron”, explica o superintendente.

Cliomar Alves destaca que a variante já era esperada no estado e reforça que a confirmação não é motivo para pânico. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que não há sinais de que ela cause casos mais graves ou afete a eficácia das vacinas e medicamentos.

“Nós já aguardávamos essa detecção aqui, no estado, e agora confirmamos a presença da XFG. Não é momento de alarme pois estamos em um período de sazonalidade respiratória e contamos com a proteção proporcionada pela vacinação. Essa variante tem características de causar sinais e sintomas leves nos pacientes, tanto que todas as amostras são oriundas de unidades básicas de saúde e os pacientes estavam com síndrome gripal. É uma variante contra a qual nosso organismo ainda se mantém protegido pela vacina, de modo que ela não altera a composição vacinal nem compromete a proteção”, afirma Cliomar Alves.

Orientações

A SES reforça a importância de a população se atentar se as vacinas contra a Covid-19 estão em dia, pois a imunização, apesar de não proteger da infecção, evita as formas graves da doença. Em casos de sintomas respiratórios, como quadro febril, espirros, dores no corpo e tosse, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para realizar a testagem para Covid-19, seja pelo teste rápido antigênico ou pelo RT-PCR.

Se houver resultado positivo para a doença, é necessário tomar medidas para não levar o vírus a outras pessoas. As principais são o uso de máscaras e isolamento social. Também é recomendado que a pessoa fique atenta aos sintomas e siga as recomendações médicas. A imunização contra a Covid-19 está incluída no Calendário Nacional de Vacinação e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios sergipanos.

Foto: Ascom/SES