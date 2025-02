Estado de Sergipe recebe mais de 16 mil testes rápidos para a dengue

Estado de Sergipe recebe mais de 16 mil testes rápidos para dengue

Aracaju recebe 219 caixas; São Cristóvão, 47; Simão Dias, 37

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu do Ministério da Saúde (MS), 16.025 testes rápidos para dengue, correspondendo a 641 caixas, com cada embalagem contendo 25 testes, conforme a necessidade de Sergipe. O critério da distribuição para os municípios sergipanos é o mesmo do MS, de acordo com o número de casos notificados no ano de 2024. A partir do dia 17 de fevereiro, a entrega será liberada para todos os municípios.

“A incorporação do teste rápido para dengue é de extrema importância, pois facilita o manejo clínico. No entanto, é essencial alerta, tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes que realizam o teste, que um resultado negativo não exclui a possibilidade de dengue. Um teste positivo é fundamental para a identificação precoce da doença, mas um resultado negativo não oferece essa garantia. Vale ressaltar que todos os testes têm uma sensibilidade limitada, especialmente nos primeiros dias de infecção. O teste deve ser realizado até o quinto dia após o início dos sintomas, uma vez que ele detecta partes estruturais do vírus da dengue”, explica o diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio.

O teste rápido utiliza amostra de sangue venoso ou coletado na ponta do dedo. O resultado sai em cerca de 15 minutos. Existem outros tipos de testes para detectar a dengue, como a biologia molecular e o sorológico, que estão disponíveis no Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen). O teste rápido é uma terceira opção para a população. A recomendação é que o teste seja realizado entre o primeiro e o quinto dia após o início dos sintomas.

Com base nos critérios, Aracaju recebe 219 caixas do teste; São Cristóvão, 47; Simão Dias, 37; Nossa Senhora do Socorro, 32; Propriá, 29; Lagarto, 17; as demais cidades recebem entre 1 e 10 caixas.

Cenário epidemiológico da dengue

No período analisado de 29 de dezembro de 2024 a 1º de fevereiro de 2025, Sergipe registrou 326 casos notificados de dengue, com 12 confirmados e um óbito. É fundamental que a população continue reforçando as medidas de controle ao mosquito transmissor do Aedes aegypti a fim de eliminar. Entre as ações preventivas estão retirar o lixo acumulado dos quintais das residências, observar os recipientes com água que podem servir de criadouro do mosquito e limpar as calhas do telhado.

Sintomas

Os sintomas que envolvem a dengue, zika e chikungunya podem ser semelhantes entre si. Os infectados pelo mosquito geralmente apresentam febre, dor de cabeça e no corpo. Mas, caso apresente outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para uma avaliação médica.

É importante se atentar para o risco da automedicação, pois os anti-inflamatórios e os medicamentos que contêm ácido acetil salicílico são contraindicados em pessoas com dengue, pois podem aumentar o risco de sangramentos e complicações.

Foto: Mário Sousa