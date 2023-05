Fim de semana é marcado pela abertura do Sergipano SUB-20 da Série A1

O Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1, teve início neste fim de semana com os jogos válidos pela primeira rodada da competição. As partidas aconteceram na capital e no interior do estado.

No sábado pelo grupo A, Lagarto e Dorense ficaram no empate em 1 a 1. O atleta João Victor marcou para o Dorense. E o atleta Ronald Henrique empatou para o verdão. No município da Barra dos Coqueiros, Falcon e Estanciano empataram em 1 a 1.

Os gols foram de Arthur para o Falcon e João do Estanciano.E na capital sergipana, o Sergipe enfrentou o Atlético Gloriense e perdeu por 1 a 0. O gol do touro foi de Geovane. Os dois jogos foram pelo Grupo B.

A rodada foi encerrada nesta tarde, no estádio Sabino Ribeiro com a partida entre Confiança e América de Propriá pelo Grupo A. O duelo terminou no empate em 1 a 1. O atleta William abriu o placar para o América e o atacante Léo empatou o confronto.

O estadual terá sequência no próximo fim de semana com jogos válidos pela 2ª rodada da Sergipano SUB-20 da Série A1:

Sábado (20/05)

Grupo A

15h – Dorense x Confiança, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores

15h – Itabaiana x Lagarto, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Domingo (21/05)

15h – Estanciano x Sergipe, estádio Augusto Franco, em Estância

15h – Freipaulistano x Falcon, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

FSF – Foto: Neto Pereira