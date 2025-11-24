Governo abre inscrições do concurso para professor da rede estadual de ensino de Sergipe; São 300 vagas e formação de cadastro reserva

O Governo do Estado abriu, nesta segunda-feira, 24, as inscrições do concurso para o cargo de professor de educação básica da carreira do magistério público estadual de Sergipe. Conduzido pelas Secretarias de Estado da Administração (Sead) e Educação (Seed), o certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e objetiva o provimento de 300 vagas e formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 8 de dezembro, exclusivamente no endereço eletrônico cebraspe.org.br/concursos/seed_se_25_professor. As vagas abrangem todas as Diretorias Regionais de Educação e disciplinas dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Conservatório de Música de Sergipe e Educação Especial, além de Ensino Religioso, disciplina contemplada pela primeira vez em concurso da rede estadual de Sergipe.

Além da reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e afrodescendentes, há, também, reserva específica para candidatos indígenas e quilombolas, cujos selecionados atuarão no fortalecimento da educação indígena e quilombola em Sergipe. O certame oferta, ainda, vagas específicas para professores de Língua Brasileira de Sinais (Libras), profissionais que terão atuação voltada a alunos surdos, em especial nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Com cargos para professores de música, este já é o maior concurso da história do Conservatório de Música de Sergipe, com 26 vagas de provimento imediato, contemplando os principais instrumentos, regência musical, cantos lírico e popular, além de habilitações teóricas, a exemplo de literatura, apreciação e história da música. Também de forma inédita, o concurso oferta vagas para professores efetivos de Informática/Computação, com foco em tecnologias educacionais, salas makers, laboratórios e inteligência artificial.

O dimensionamento da oferta considera as necessidades da rede estadual e a dinâmica de afastamentos de profissionais efetivos, que demandam substituição por temporários. Há vagas para jornadas de 100 horas e 200 horas, outra inovação deste certame. O vencimento básico inicial será de R$ 5.142,15 para jornada mensal de 200 horas, e de R$ 2.571,08 para jornada mensal de 100 horas.

Ao vencimento inicial poderá ser acrescida a Gratificação por Interiorização da Atividade Docente, quando a lotação ocorrer em município distinto daquele de residência do servidor, e a Gratificação por atividade em Tempo Integral, no valor inicial de R$ 2.886,15, caso o profissional seja selecionado em processo seletivo interno para atuação em jornada de tempo integral.

Cada profissional pode solicitar concorrer a apenas um cargo/área de atuação/disciplina/localidade. E aquele que optar por concorrer às vagas reservadas para lotação em escola indígena ou quilombola deve indicar essa opção no ato da solicitação de inscrição e preencher a autodeclaração de que é pessoa indígena ou quilombola, conforme estabelecido no edital de abertura do certame.

Durante o período de inscrições, o candidato pode alterar a solicitação no que diz respeito a: cargos, áreas de atuação, disciplinas, localidades, sistema de concorrência e atendimento especializado, sendo vedada a alteração de cargos com jornada de trabalho de 100 horas mensais para cargos cuja jornada de trabalho seja de 200 horas mensais e vice-versa. Quando houver modificação na solicitação de inscrição, será considerada válida somente a última alteração realizada.

Etapas

O concurso engloba as seguintes etapas: prova objetiva, discursiva, prova prática de didática e avaliação de títulos. Pela primeira vez, será realizada prova prática de didática para ingresso no magistério estadual. O concurso contemplará, também, conteúdos voltadas à prática pedagógica, a exemplo de Saberes Digitais Docentes, de Leitura e Interpretação de Indicadores Educacionais, dentre outros temas que articulam competências técnicas e educacionais contemporâneas.

Foto: Igor Matias