Governo beneficia os municípios de Aparecida e Ribeirópolis com obras que fortalecem o desporto escolar no interior do estado de Sergipe

O Governo de Sergipe segue com os investimentos em novas obras para fortalecer o desporto escolar no estado. Nesta segunda-feira, 15, o governador Fábio Mitidieri inaugurou a nova quadra de esportes do Colégio Estadual João Salônio, em Nossa Senhora Aparecida, e a reforma da quadra de esportes, com instalação de vestiários, no Centro de Excelência Abadias Bezerra, em Ribeirópolis.

As obras, entregues pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), visam impulsionar a prática de atividades esportivas e culturais nas escolas, com segurança e acessibilidade, de modo a contribuir com a formação integral e com a qualidade de vida da juventude sergipana, especialmente dos estudantes da região agreste sergipana.

O investimento total para os dois municípios foi de R$ 2.431.191,13, sendo R$ 716.736,52 destinados a Aparecida, e R$ 1.714.454,61 para Ribeirópolis. Com essas obras, o Governo de Sergipe reforça seu compromisso em proporcionar condições adequadas para a realização de atividades escolares, voltadas à promoção da saúde e bem-estar dos jovens do estado.

“Tudo que estiver ao nosso alcance para melhorar a educação em Sergipe será feito e acredito que uma das formas de alcançar esse objetivo é investindo na infraestrutura das escolas. É fundamental valorizarmos a educação. Nossa meta é oferecer aos alunos oportunidades de ensino com a mesma qualidade, ou até superior, à que é ofertada no ensino privado. Afinal, o objetivo é resgatar a qualidade que se tinha no passado, visto que os alunos merecem a melhor educação possível e é responsabilidade nossa oferecer esse melhor. Queremos fazer uma revolução na educação em Sergipe, pois não há nada que transforme mais do que a educação”, disse Fábio Mitidieri.

Em seu discurso, ele também destacou a iniciativa do Programa Acolher, que visa oferecer assistência social e psicológica nas escolas. O edital de contratação dos profissionais foi publicado nesta segunda-feira, mais um passo dado pelo governo em direção à melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar.

O secretário da Seduc e vice-governador do estado, Zezinho Sobral, destacou a atuação inquieta e constante do governador Fábio, que está sempre em busca de novas soluções para aprimorar ainda mais as condições de infraestrutura das escolas. Como exemplo, ele frisou a autorização dada pelo governador para que a escola João Salônio possa instalar equipamentos de ar-condicionado, medida que irá trazer inúmeros benefícios para alunos e professores.

“É com muita satisfação que sigo, junto com a minha equipe da Seduc, ao lado de Fábio, um gestor comprometido com o povo e suas necessidades, atuando com determinação e responsabilidade para assegurar uma educação de qualidade e uma vida melhor para todos os sergipanos. Seu apoio e incentivo são essenciais para que a Secretaria da Educação e da Cultura possa cumprir sua missão de forma cada vez mais eficiente e eficaz”, disse.

Inaugurações esperadas

A prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Jeane da Farmácia, fez questão de expressar gratidão ao governador pelo empenho e dedicação na realização de mais uma importante obra no município. Para ela, a construção do novo espaço esportivo é muito significativa para a juventude aparecidense, que há muito tempo ansiava por um local adequado para a prática de esportes, atividades recreativas e momentos de lazer.

“Essa inauguração representa muito para a comunidade local, que agora terá à sua disposição uma infraestrutura moderna e funcional, capaz de atender às necessidades e expectativas dos jovens, bem como de toda a população”, agradeceu a prefeita.

Na solenidade em Ribeirópolis, o prefeito Rogério Sobral, que já foi aluno do Centro Abadias Bezerra, também demonstrou sua satisfação em estar presente nesse momento especial. “Não só a comunidade escolar, mas toda a população de Ribeirópolis poderá usufruir desse espaço com a realização de eventos esportivos e culturais. Parabéns, Fábio, e parabéns a toda equipe do Centro de Excelência. Que possamos seguir cada vez mais fomentando o esporte e a educação como caminhos para a transformação dos jovens”, disse Rogério Sobral.

Benefícios para os alunos

Para Anny Lima, 16, aluna do 3º ano do Ensino Médio do Colégio João Salônio, em Aparecida, a inauguração da quadra representa um marco histórico muito importante para todos os alunos que ansiavam por esse momento há muito tempo. Ela conta que os esportes que mais gosta de praticar na escola são queimado, vôlei, handebol e futsal.

“Como aluna do 3º ano, me sinto feliz e honrada em estar na realização desse momento tão significativo em nossa escola. Agora, não vamos mais precisar nos deslocar até a quadra que fica em frente, onde há um movimento intenso de veículos. Quero agradecer ao governo pela parceria e por tudo que tem sido feito em nossa escola, já estou na expectativa para começar a praticar as atividades físicas na nova quadra”, elogiou.

A aluna do 2º ano do Centro de Excelência Abdias Bezerra Maria Izabel Dantas, 16, compartilhou suas expectativas sobre a utilização do novo espaço esportivo. “A nova quadra vai nos ajudar muito, porque antes a gente não estava praticando tantos esportes, a aula acontecia mais dentro da sala. Agora, com a quadra, poderemos praticar de maneira prática mesmo, e não só de forma teórica”.

Nova infraestrutura

Entre as intervenções realizadas na nova quadra esportiva do Colégio Estadual João Salônio, em Aparecida, estão a pavimentação com piso de alta resistência, instalação de refletores de LED de 200 watts, instalação de alambrado com tela de arame galvanizado, instalação de rede de proteção em nylon, drenagem de águas pluviais, instalação elétrica (cabos, eletrodutos e disjuntores), recuperação de muro e calçada laterais, pintura geral, além da instalação de equipamentos esportivos como trave para futebol de salão, postes para vôlei, estrutura metálica móvel para basquete e cadeira para árbitro. Também foi colocado portão de ferro em tubo de aço galvanizado, telhado coberto, bem como acessibilidade total para estudantes, professores, famílias e a comunidade escolar.

Com a reforma da quadra no Centro de Excelência Abdias Bezerra, em Ribeirópolis, a estrutura metálica da cobertura recebeu revisão com substituição de peças danificadas, instalação de alambrado e de rede de proteção, instalação de um novo portão de ferro, piso de alta resistência, bem como a substituição de toda instalação elétrica (cabos, eletrodutos e disjuntores), instalação de novos refletores LED de 200 watts, entre outros avanços. Alunos, atletas, professores e a comunidade escolar também foram contemplados com equipamentos esportivos como trave para futebol de salão, postes para vôlei, estrutura metálica móvel para basquete e cadeira para árbitro.

Novo vestiário e arquibancada

Feitos de concreto armado e laje pré-moldada, os vestiários masculino e feminino construídos no Centro de Excelência Abadias Bezerra contam com forro de PVC, instalações elétricas e colocação de luminárias de sobrepor com lâmpadas de LED de 20 watts, além de acessibilidade em toda a área com construção de banheiro feminino e masculino adaptados. A arquibancada também ganhou piso em concreto simples desempolado, instalação elétrica e luminárias de sobrepor com lâmpadas de LED 20 watts e pintura geral.

Colégio Estadual João Salônio

Considerada uma das mais importantes instituições de ensino do sertão sergipano, o Colégio Estadual João Salônio, fundado em 1979, é uma das unidades da Rede Estadual de Ensino incluídas na Diretoria Regional de Educação 3. Com 51 profissionais e mais de 600 estudantes, a escola oferta Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio (Ejaem).

Centro de Excelência Abdias Bezerra

Primeira escola oficial fundada na cidade de Ribeirópolis, em novembro de 1953, o Centro de Excelência Abdias Bezerra é uma unidade de ensino que oferta Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (manhã e tarde), Ensino Médio em Tempo Integral e Ensino de Jovens e Adultos (Ejaem), à noite.

Foto: Arthur Soares