Governo de Sergipe autoriza a realização de concurso para professor

Nesta sexta-feira, 5, o Governo de Sergipe autorizou a realização de concurso público para professor de educação básica da carreira do magistério público estadual. Destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro reserva, o certame será conduzido pelas Secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Educação (Seed).

A autorização governamental, publicada na edição desta sexta do Diário Oficial do Estado, está fundamentada no planejamento da força de trabalho do quadro de pessoal da Educação. Vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral afirma que a publicação da autorização é o cumprimento de uma importante etapa do processo de preparação do certame.

“O concurso do magistério é muito aguardado por todos os professores e representa mais um avanço. Em todo o processo, constituímos uma comissão formada por técnicos da Seed, da Sead, da Secretaria de Estado da Fazenda e com a presença de representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe para acompanhamento e validações. Estamos juntos e seguimos sempre com o objetivo de fortalecer a educação sergipana”, ressalta.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destaca que a realização do novo concurso é fundamental para a reposição de quadros da Educação. “Essa é uma área essencial e estratégica para o Governo de Sergipe, que busca garantir, cada vez mais, um serviço de educação de qualidade. Esse é, portanto, um concurso bastante importante para o Estado, e a previsão é que o edital seja publicado até meados do mês de outubro”, afirma.

Conforme explica o presidente da Comissão Organizadora do concurso, o gestor governamental Fábio Dantas, o próximo passo, após a autorização governamental, é o encaminhamento do processo de contratação da banca responsável pela organização do certame. “E na sequência, logo em breve, será publicado o edital com os detalhes do concurso”, conta.

A Comissão Organizadora é formada por representantes das Secretarias da Administração e Educação, da Procuradoria-Geral do Estado e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe.

Concursos

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social e Segurança Pública. Estão em andamento o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos.

Além desses certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e avança na preparação de outros importantes concursos, como o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE).

Foto: Igor Matias