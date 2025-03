Governo de Sergipe avança na modernização de escolas da rede pública

Para garantir a universalização da climatização e da modernização dos ambientes escolares na rede pública estadual de ensino, o Governo de Sergipe entregou nesta quarta-feira, 19, o Centro de Excelência José Cláudio Monteiro, no povoado Jenipapo, em Lagarto, configurando-se como a 65ª obra entregue na Educação. A comunidade escolar reage positivamente ao ver novas perspectivas educacionais com a entrega dos laboratórios equipados, quadra de esportes, salas climatizadas, inclusive com a construção de uma academia de ginástica equipada.

A aluna da 2ª série do ensino médio Célia Christina disse que nunca pensou em ter aulas práticas em laboratórios de ciências. Para ela, a realidade da escola vai favorecer o aprendizado, inclusive mostrando perspectivas no campo do trabalho. “Vai nos ajudar muito a conhecer como vai ser no ambiente de trabalho na área de saúde, do corpo humano. Além disso, vai ter muitas aulas práticas e possibilidade de atividades de esportes na quadra. O laboratório é excelente, e com ele poderemos conhecer como são experimentos que a gente nunca pensou em ter essas oportunidades”, afirmou.

O Centro de Excelência de Ensino Médio Integral Professor José Cláudio Monteiro recebeu um investimento total de R$ 3.798.247,05 e passou por uma completa reestruturação com novos equipamentos pedagógicos e de lazer. Dentre as principais intervenções estão a construção da quadra poliesportiva e da arquibancada, ampliação de mais duas salas de aula, auditório, passarela de acesso para a quadra e o colégio, casas de gás e lixo.

A unidade escolar também passou por várias adequações dos ambientes, revisão na cobertura com e substituição de toda a instalação elétrica. Esta será a 65ª obra inaugurada pela Educação em 27 meses de gestão, com média de uma entrega a cada 12 dias entre escolas reformadas e climatizadas, além de quadras poliesportivas, com um investimento total de R$ 148.992.790,10.

Dentre os avanços estruturais, o José Cláudio Monteiro também ganhou uma academia de ginástica, espaço pensado especialmente para os alunos do ensino integral que passam o dia inteiro na escola.

A aluna do ensino médio Eloane Celina também parabenizou a iniciativa do Governo em modernizar as escolas estaduais, principalmente escolas da zona rural, como a José Cláudio Monteiro. “A gente tem mais espaço, tem ar condicionado, não temos mais que nos importar com o calor, temos uma quadra de esportes, porque antes a gente fazia atividade no pátio e era muito apertado. Trocaram as mesas e cadeiras, e os laboratórios estão equipados”, afirmou.

Climatização

Das 318 da rede pública estadual de ensino, já são 180 escolas climatizadas, a partir de investimentos em climatização que chegam a R$ 137.281.950,84. Mais 78 escolas estão na lista de aumento de carga elétrica para receber o sistema de climatização, 17 unidades estão liberadas para licitar e 43 a serem licitadas. Já foram instaladas mais de 2.926 máquinas de ar-condicionado. A previsão é de que, até o fim de 2026, o Governo de Sergipe tenha universalizado o controle climático dos ambientes em todas as escolas da rede estadual.

O secretário de Estado da Educação e vice-governador, Zezinho Sobral, destaca que os investimentos vão além de números: representam a garantia de obras de qualidade que transformam espaços em ambientes de vanguarda. “São investimentos em reformas de escolas trazendo aqui uma perspectiva de vida diferente. Quem entra aqui na escola do povoado Jenipapo percebe a qualidade dos investimentos. Atendemos a todas as normas técnicas, acessibilidade, projetos de combate a incêndio; quadra com vestiários; equipamentos novos de mobiliário, desde as salas dos alunos, a sala do professor, a cozinha, inclusive os laboratórios de informática. Ou seja, a gente oferece a esses jovens a oportunidade de ter um centro de excelência habilitado e qualificado para o desempenho das suas atividades e aos professores a oportunidade de estar num ambiente bem cuidado. Posso dizer que o governo tem feito história com infraestrutura de vanguarda para a Educação”, avaliou.