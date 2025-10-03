Governo de Sergipe entrega obras da Educação em Itabaiana e Lagarto

O governador Fábio Mitidieri cumpriu, nesta sexta-feira, 3, uma agenda voltada à Educação nos municípios de Itabaiana, no agreste do estado, e Lagarto, no centro-sul sergipano, com a entrega de importantes obras estruturantes que reforçam a qualidade do ensino na rede pública estadual de ensino.

Na oportunidade, foi entregue a quadra de esportes com vestiários e a climatização do Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite, em Itabaiana. Além disso, em Lagarto, foi inaugurada a Diretoria Regional de Educação (DRE 02) e a quadra do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, localizado no povoado Colônia 13. Somadas, as obras representam um investimento de mais de R$ 4,6 milhões.

Com essas entregas, o Governo de Sergipe chega à marca de 80 obras na área da educação em apenas dois anos e nove meses de gestão, consolidando um conjunto de ações que somam mais de R$ 180,6 milhões em investimentos voltados para alunos, professores e comunidades escolares.

Itabaiana

Em Itabaiana, a quadra de esportes com vestiários e a climatização do Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite recebeu R$ 2,3 milhões em investimentos. O empreendimento incluiu a recuperação estrutural da quadra, construção de arquibancadas, quiosque, vestiários adaptados para Pessoas com Deficiência (PcD), iluminação em LED e acessibilidade. A obra também contemplou a climatização de todas as salas e espaços pedagógicos.

O governador destacou o padrão da estrutura entregue. “É uma alegria estar em Itabaiana mais uma vez entregando uma grande obra, uma escola totalmente climatizada, com auditório, laboratórios, ginásio de esportes e padrão de escola privada. Aqui, temos alunos premiados no Ideb e até estudantes no programa Sergipe no Mundo. Isso mostra que quando todos fazem a sua parte, os resultados aparecem e a educação sergipana avança”, afirmou.

Entre 2023 e 2025, o Governo de Sergipe já investiu R$ 180,6 milhões em obras na Educação, contemplando 33 escolas reformadas e 47 quadras poliesportivas. Além disso, o programa Sinta o Clima já climatizou 220 escolas da rede e está em processo de expansão até alcançar as 318 unidades estaduais até 2026.

“Esse é um compromisso do nosso governo com a melhoria da educação pública sergipana, garantindo infraestrutura de qualidade e mais oportunidades para nossos estudantes”, ressaltou o governador.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou o alcance das obras. “Estamos entregando a 80ª obra na educação em Sergipe, um número histórico. Já climatizamos mais de 220 escolas e vamos universalizar esse processo até 2026. É a maior intervenção de infraestrutura da educação sergipana”, declarou.

A diretora do Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite, Ana Carla Andrade Silva, ressaltou a transformação vivida pela comunidade escolar. “O ‘César Leite’ historicamente nunca recebeu tantos investimentos. Hoje, com a quadra totalmente renovada e a climatização, nossos alunos e professores têm mais conforto, autoestima e condições adequadas de estudo”, afirmou.

A aluna do 3º ano da unidade escolar, Beatriz Resende, também celebrou as melhorias. “As salas climatizadas ajudam a aprender melhor e a quadra será muito utilizada pelos novos alunos. É algo que incentiva a cuidar da escola. Antes a estrutura era precária, agora ficou perfeita”, relatou.

O deputado estadual por Sergipe Luciano Bispo, presente no evento, evidenciou o impacto positivo das ações do governo. “Governador, o senhor está fazendo um trabalho diferenciado em Sergipe, cuidando da educação, da saúde e da segurança. São 80 obras entregues, um plano de governo pensado para o futuro do nosso estado”, reforçou ele.

Lagarto

Em Lagarto, ao lado do prefeito do município, Sérgio Reis, o governador inaugurou a nova sede da Diretoria Regional de Educação (DRE 02), que recebeu R$ 421 mil em investimentos. O espaço foi totalmente reformado e modernizado para atender às 40 escolas da região, com auditório, salas de informática e de reunião, além de melhorias de acessibilidade.

Segundo Fábio Mitidieri, a entrega representa dignidade e valorização. “A DRE 02 cuida de 40 escolas que estão entre as melhores avaliadas do estado. Agora, com uma sede nova e reformada, ela também passa a oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e orgulho à comunidade escolar”, disse o governador.

Representante da diretoria, a assessora Helisleidy Lisboa afirmou que a reforma trouxe comodidade para técnicos e para a comunidade atendida. “Trabalhamos com 40 escolas da região e temos projetos de destaque, como o ‘LiderAi’, que já ganhou premiação nacional. Essa entrega é um incentivo para continuarmos avançando”, exaltou.

Colônia 13

O encerramento da agenda aconteceu no povoado Colônia 13, em Lagarto, onde foi inaugurada a quadra de esportes com vestiários e a climatização do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira. O investimento na obra foi de R$ 1,8 milhão.

“Não entregamos apenas prédios, mas dignidade. Programas como Barriguinha Cheia, Cuidar-SE e Acolher, e tantos outros, mostram que nossa prioridade é o estudante. São iniciativas que dão condições de aprendizado e combatem problemas como evasão escolar e pobreza menstrual”, disse o chefe do Executivo estadual.

Já o prefeito Sérgio Reis reforçou a parceria com o Estado. “O governo tem olhado para Lagarto e para a Colônia 13 com atenção especial. Essa quadra poliesportiva vai beneficiar alunos e a comunidade. Temos compromisso de continuar trazendo investimentos”, declarou.

A diretora da escola estadual, Jaqueline Maria Santana Silva Feitosa, classificou o momento como histórico. “É um sonho que se realiza para nossa comunidade escolar. A quadra não é apenas um espaço físico, mas representa lazer, saúde, inclusão e uma educação de qualidade. Agradecemos ao governo e a todos os parceiros por essa conquista”, destacou.

A estudante Letícia Ferreira, intercambista do programa Sergipe do Mundo 2024, também comemorou a entrega. “Essa inauguração era muito esperada. Hoje, temos mais estrutura, mais oportunidades e projetos que nos valorizam como alunos. Eu participei do programa ‘Sergipe no Mundo’, passando um mês na Espanha. É um orgulho ver nossa escola crescendo”, enfatizou.

Foto: Reinaldo Moura