Governo entrega a reforma e ampliação de escola no Santos Dumont

O governador Fábio Mitidieri entregou nesta quarta-feira, 6, a 57ª obra da Educação realizada em um ano e dez meses da atual gestão. Desta vez, a comunidade escolar celebrou a reforma, ampliação e modernização da Escola Estadual José da Silva Ribeiro Filho, localizada no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

A unidade, que é uma das 77 escolas que compreendem a rede pública estadual de ensino de Aracaju, atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e conta atualmente com 335 estudantes. O governador lembrou que a gestão estadual trabalha para manter a média e entregar uma unidade de ensino reformada, ampliada ou modernizada a cada 12 dias, além de uma escola climatizada a cada seis dias.

“É muito bom poder entregar uma escola tão bonita, moderna e climatizada para esses jovens e ver a alegria de todos com a escola nova, pois isso impacta diretamente no aprendizado e na autoestima. Poder aprender com mais qualidade é muito melhor, faz diferença na vida dessas crianças e também para os professores, que vão ter mais conforto e condições de ensino. O que a gente entrega aqui hoje é mais que uma escola: é dignidade para essa comunidade e compromisso com o futuro das crianças”, disse Fábio.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, reforçou que a nova estrutura permite oferecer uma melhor oportunidade de aprendizado aos sergipanos. “O Governo faz uma verdadeira transformação na Educação. Aqui temos uma unidade de ensino de última geração para ofertar às nossas crianças autonomia em um ambiente de aprendizagem favorável. E também aos professores, uma escola climatizada em todos os ambientes, impactando o trabalho desenvolvido”, pontuou

Os estudantes também ficaram bastante empolgados. Para a aluna Maria Clara Silva, de 11 anos, do 5º ano, agora será muito mais agradável e interessante aprender na unidade. “Gostei muito, tem computador e salas novas. Gostei de tudo. E com os laboratórios vai ser mais legal aprender, a gente tem mais motivos para vir estudar”, contou.

Já a estudante Ágatha Eloá dos Santos Jesus, 10, também do 5º ano, ficou admirada com a estrutura da escola. “Mudou tudo, está muito legal e melhor para estudar. Acho que vamos ter mais concentração nos estudos”, declarou.

Reforma

Com investimento total de R$ 1.551.501,55, a reforma da Escola Estadual José da Silva Ribeiro Filho foi realizada por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). Segundo a diretora de Educação de Aracaju, Gilvânia Guimarães, a unidade foi entregue em menos de um ano de obra.

“Isso é compromisso. Essa escola está voltando para sua comunidade após menos de um ano. O Governo de Sergipe não só olha e diz à comunidade do Santos Dumont, o Governo faz por cada um de vocês. Aqui a gente conseguiu chegar e atender a 100% das nossas escolas estaduais”, afirmou a diretora da DEA, reforçando as melhorias também para os professores.

“Quando a gente cuida da infraestrutura, a gente cuida da condição de trabalho do professor e da valorização do professor, que o professor tenha ambientes dignos, espaços pedagógicos compatíveis com o resultado pedagógico que se quer”, enfatizou Gilvânia.

A unidade escolar passou por uma completa reestruturação para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer, a exemplo da melhoria das dez salas de aulas e da construção de laboratórios de Ciências e de Informática. Os laboratórios também receberam mobiliários novos e todos os equipamentos para aulas de Física, Química e Robótica.

A Sala de Recursos da unidade também recebeu melhorias, incluindo a climatização. Segundo a professora especialista em Atendimento Educacional, Elizabete Vasconcelos, a reforma permitirá alcançar melhores resultados com os alunos que precisam de atendimento especializado. “Ensino aqui na comunidade desde 2017. Receber essa sala de recursos com um espaço mais amplo e mais confortável e com ar-condicionado vai deixar as crianças mais concentradas, pois os ventiladores tiram a atenção das crianças com autismo ou que têm sensibilidades a barulho”, explicou.

A escola também passou por revisão geral na cobertura, aumento de carga das instalações elétricas para receber o projeto de climatização, revisão das instalações hidrossanitárias com reformas de banheiros e acessibilidade para pessoas com deficiência. Também houve reestruturação da casa de lixo, recuperação de calçadas externas, do pórtico, dos revestimentos em piso e pavimentação de concreto, construção de um refeitório e das áreas de serviços.

A diretora da unidade, Graciane Mendes Fonseca Lima, expressou sua alegria com a entrega. “É uma emoção receber um novo espaço de vivências e aprendizados para a comunidade do bairro Santos Dumont. Agradeço ao governador Fábio Mitidieri pelo compromisso e responsabilidade dedicados à educação pública do Estado de Sergipe e ao secretário de Educação, Zezinho Sobral, pelo empenho e gerenciamento das obras de reforma de nossa escola. Quem se preocupa com o que oferece à comunidade estudantil, acompanha de perto e cobra o melhor serviço”, destacou a gestora.

Climatização

Além das obras entregues, o Estado faz investimentos na climatização de salas de aulas, laboratórios, salas de professores e todos os ambientes internos, a exemplo de despensas de produtos perecíveis. Já são mais de 150 escolas climatizadas em um ano e dez meses de gestão, e mais de 90 unidades em processo de aumento de carga de energia e adequações para receber os aparelhos de ar-condicionado.

Esse investimento está orçado em mais de R$ 76,7 milhões e gera impacto positivo no processo de ensino-aprendizagem, já que cada vez mais os alunos ficam mais tempo em sala de aula. Os trabalhos de climatização estão dentro do programa de Governo intitulado ‘Sinta o Clima’. A meta é atingir os 100%, climatizando as 318 unidades da rede estadual de ensino até o final de 2026.

