Governo divulga resultado final do concurso da Secretaria da Saúde

O Governo de Sergipe publicou o resultado final do concurso público para o provimento de cargos da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Conduzido pela SES e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e ofertou 878 vagas em 14 cargos de níveis médio e superior da rede estadual de Saúde. A relação completa dos aprovados está disponível no Diário Oficial do Estado e na página do concurso no site do IBFC.

Para o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a publicação do resultado final representa um importante momento para a área da saúde em Sergipe. “Parabéns a todos os aprovados neste concurso tão esperado, um momento oportuno para desejar sucesso no desempenho das atividades. Quem ganha com isso é toda a sociedade sergipana, que vai contar com mais profissionais no atendimento da nossa rede hospitalar e nossa rede ambulatorial, trazendo melhores serviços e mais saúde para toda a população”, destacou.

Segundo a secretária da Administração, Lucivanda Nunes, a próxima etapa é a homologação do resultado final, o que deve ocorrer já em meados deste mês de setembro. “Na sequência, daremos início aos preparativos para a convocação dos aprovados, profissionais que reforçarão o quadro de pessoal da Saúde para que o governo possa oferecer um serviço cada vez mais qualificado à população, nessa área essencial”, antecipa

Quadro de pessoal reforçado

Além de suprir a demanda atual de profissionais da rede estadual de Saúde e aprimorar a qualidade do atendimento prestado pelo Governo do Estado em todos os 75 municípios, o cadastro reserva formado poderá ser utilizado pela SES durante a vigência do concurso, que é de dois anos, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Para os profissionais de nível médio, o concurso contemplou vagas para os cargos de técnico de enfermagem e técnico em radiologia. Para os profissionais de nível superior, houve oferta de vagas para os cargos de médico, assistente social, biólogo, cirurgião dentista, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta e farmacêutico.

Das quase 900 vagas, 119 estão reservadas aos candidatos autodeclarados afrodescendentes, nos termos da Lei nº 8.331/2017; e outras 146 se destinam às pessoas com deficiência, conforme estabelece a Lei nº 3.549/1994. Cada candidato pode concorrer a apenas um cargo. As vagas estão distribuídas nas sete Regiões de Saúde do Estado e abrangem todos os municípios de Sergipe.

Foto: Iran Souza