Governo do Estado anuncia investimento de R$ 3 mi no futebol sergipano

O Governo de Sergipe anunciou nesta quinta-feira, 9, o investimento de R$ 3 milhões para dez clubes da série A do estado, no dia do lançamento do Campeonato Sergipano de Futebol 2025, que começa neste sábado, 11. O apoio, que é o maior da história, será repassado aos times por meio da Federação Sergipana de Futebol (FSF). Em 2024, o Estado investiu R$ 2,4 milhões no futebol sergipano, via Banese, um acréscimo de R$ 600 mil este ano. Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri adiantou que no segundo semestre será anunciada a retomada da Copa Governo do Estado, depois de 17 anos.

Outra novidade é que o ‘Gol da Sorte’ também receberá o investimento de R$ 2 milhões para o acesso dos torcedores ao estádio. “Além de instrumento de transformação social, se o futebol sergipano fosse uma empresa, seria uma das maiores geradoras de emprego do estado. Não tenho dúvidas de que devemos olhar para este produto com o profissionalismo que ele demanda. Sergipe precisa incentivar o desporto e o futebol é o carro-chefe”, disse o governador Fábio Mitidieri.

Outra novidade revelada nesta quinta é o pagamento de R$ 100 mil aos times que subirem de série ao final do Campeonato Brasileiro. Atualmente, Confiança e Itabaiana estão na série C e Lagarto e Sergipe na série D do Brasileirão. O futebol feminino também recebeu investimentos. O Juventude de Estância, que representará o estado na série C do Brasileirão, recebeu R$ 100 mil, o dobro do valor do ano passado. “Nos sentimos vistas e validadas quando recebemos esses incentivos no nosso futebol”, revelou a ponta direita do time, Gabriela.

O presidente da FSF, Milton Dantas, considera que este é um momento de glória para o esporte. “Era difícil fazer futebol no estado, justamente por falta de tudo isso que recebemos aqui hoje: falta de apoio, falta de investimentos. E o futebol é uma ótima fonte de geração de emprego e renda. Só tenho a agradecer”, relembrou.

Há dois anos o Estado investe no desporto e conseguiu atrair grandes eventos nacionais e internacionais, como o Jungle Fight, o Campeonato de Ginástica Rítmica e Artística e uma das etapas do IronMan, maior competição de triatlo da América Latina, que está confirmada para mais uma edição em 2025. Todos esses eventos têm repercutido na economia, por meio do turismo.

Investimentos

Em 2024, com a política de fortalecimento do esporte em Sergipe, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) patrocinou o futebol profissional para a temporada do respectivo ano, quando foi celebrado o contrato entre o banco e a FSF. “Futebol é um esporte das massas, que agrega. Todos esses investimentos são para o seu incentivo”, declarou o presidente do Banese, Marcos Queiroz.

Com a iniciativa, R$ 2,4 milhões foram destinados à organização do evento, contemplando os dez clubes participantes do Campeonato Sergipano de Futebol na primeira divisão.

Simultaneamente ao início do Campeonato Sergipano de Futebol, o Governo de Sergipe anunciou a criação do programa Gol da Gente, com o investimento de R$ 2 milhões, que permite a troca de notas fiscais por ingressos dos jogos de futebol profissionais realizados no estado. O ‘Gol da Gente’ é inspirado no antigo Gol da Sorte, criado em 1994, na gestão do ex-governador João Alves Filho.

Sergipão

O Campeonato Sergipano de Futebol 2025 tem início neste sábado, 11, e para garantir uma experiência de qualidade e segurança ao público, o Governo de Sergipe atua diretamente no apoio e organização da competição. “Estamos em franca ascensão do futebol sergipano, com times na série C e D do Brasileirão, e o que queremos é que cresça cada vez mais, com esse investimento do Governo do Estado”, prospectou a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

Os clubes aguardam ansiosos pelos recursos. “A expectativa é grande. O Campeonato começa sábado, e hoje o anúncio de investimento para o futebol. Só agradecimento”, afirmou o presidente do Sergipe, Júnior Torres.

“O governador Fábio sempre foi um desportista. Esse investimento, através do Banese, mostra que o Governo do Estado é um grande parceiro dos clubes”, declarou o presidente do Confiança, Pedro Dantas.

Entre as principais iniciativas para a edição de 2025, está a completa recuperação do gramado da Arena Batistão, em Aracaju, administrado pela gestão estadual, visando oferecer melhores condições de jogo para os atletas e torcedores. As equipes de manutenção já estão em ação, cuidando de cada detalhe para assegurar um campo uniforme, com drenagem eficiente e alta qualidade no piso esportivo. Além do gramado, os estádios passam por ajustes estruturais e operacionais.

A Arena já teve seu primeiro teste em 2025, recebendo o jogo entre Sergipe e ASA no último sábado, 4, pela fase preliminar da Copa do Nordeste. A partida foi uma excelente oportunidade para testar as melhorias no gramado, que recebeu elogios de jogadores e comissões técnicas, destacando a qualidade do campo.

Além dos jogos pelo estadual, Sergipe receberá neste domingo, 12, a partida entre Flamengo e Boavista, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Foto: Arthur Soares