Governo do Estado estuda parceria com UFS para campus em Estância

O governador Fábio Mitidieri recebeu, nesta terça-feira, 27, o reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o professor André Souza, e o prefeito de Estância, André Graça, para discutir formas de viabilizar o funcionamento do Campus da UFS no município do Centro-Sul sergipano, a partir deste segundo semestre.

A demanda do prefeito e do reitor foi encaminhada de pronto pelo governador Mitidieri para o secretário de Estado da Educação , Zezinho Sobral, a fim de que execute o pedido dos gestores e as aulas comecem o mais breve possível. “Acreditamos no papel transformador da educação, tanto que já entregamos a reforma de 70 escolas da rede estadual, em 28 meses de gestão. O pedido do reitor e do prefeito é legítimo e teremos o prazer em buscar os meios para concretizá-lo. Já contatei nosso secretário. O ensino superior é de competência do Governo Federal, mas compreendemos que essa parceria com o Estado se faz necessária no momento”, declara o governador.

Para o reitor da UFS, a reunião foi proveitosa. “Viemos em busca dessa parceria, a fim de termos um local provisório de sede do novo campus. Esta conversa com o governador e com o prefeito de Estância nos anima para iniciarmos ,já no segundo semestre, as aulas em Estância. Isso será fundamental para que a região tenha um ensino de altíssima qualidade”, avalia.

O prefeito André Graça também considerou a conversa com o governador de forma otimista e acredita na viabilidade da cessão de um prédio público estadual provisório nos próximos meses. “Estamos conversando com o governador Fábio Mitidieri para estreitarmos essa parceria com a UFS, já que o novo campus vai para Estância e precisamos muito desse apoio do governador. As aulas já começam no segundo semestre e precisamos de algum prédio do Governo do Estado, como uma escola pública. Tenho certeza de que o governador atenderá nosso pleito, até que seja feita a licitação do novo campus, visto que é um processo mais prolongado”, declara.

Novo campus

Em 14 de março deste ano, foram assinados os termos de doação dos terrenos e liberação de R$ 60 milhões pelo Ministério da Educação (MEC) para a construção de um novo campus da UFS, em Estância. Desse total, serão investidos R$ 50 milhões na construção dos prédios e R$ 10 milhões na aquisição de equipamentos. O novo campus ofertará 2,8 mil vagas em seis cursos de graduação e a estimativa é de que sejam contratados 388 novos servidores em até cinco anos.

Com o campus de Estância, a Universidade Federal contabilizará sete campi. O campus da UFS em Estância faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para ampliação de ofertas de vagas da educação superior.

Foto: Arthur Soares