Governo do Estado lança campanha de vacinação contra brucelose e leva investimentos a Ribeirópolis no 57º ‘Sergipe é aqui’

O Governo do Estado realizou nesta sexta-feira, 19, a 57ª edição do ‘Sergipe é aqui’, maior programa da atual gestão. A caravana itinerante, que leva à população mais de 160 serviços de todas as secretarias estaduais, chegou a Ribeirópolis, município do agreste sergipano. Além dos cerca de 4 mil atendimentos realizados, foram anunciadas pelo governador Fábio Mitidieri medidas importantes na área da saúde: o lançamento da campanha de vacinação ‘Sergipe contra a brucelose – Brucelose dá prejuízo. Vacinação dá resultado’, e a entrega de uma ambulância hospitalar ao município de Ribeirópolis.

A campanha foi lançada por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri). Ela visa ampliar a cobertura vacinal do rebanho bovino contra a doença, sensibilizando os criadores para a importância da imunização dos animais, alertando sobre os riscos para a saúde humana e os prejuízos que pode causar ao criador e à economia estadual.

“A gente tem aqui mais uma campanha do Estado de vacinação que está sendo lançada, e ela é muito importante. Aproveitamos o evento do ‘Sergipe é aqui’, que é um grande evento, com muita presença de público, para divulgar ainda mais essa campanha de vacinação do gado, fundamental nesta região”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

O Governo de Sergipe convidou instituições parceiras que atuam no setor para, de forma conjunta, atuarem na campanha. Além da Seagri e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), estão presentes a Superintendência Federal de Agricultura em Sergipe/Ministério da Agricultura e Pecuária (SFA/SE), Associação de Criadores e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), e Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe (CRMV/SE).

O secretário da Seagri, Zeca da Silva, lembrou que esta é uma ação parecida com a da febre aftosa, em que uma grande campanha de vacinação tornou Sergipe zona livre da doença. “É uma prevenção, uma precaução, para não termos um problema no nosso rebanho e, logicamente, nas pessoas, além desse cuidado que a gente tem com a nossa bacia leiteira, que é um grande impulsionador da economia sergipana. São ações que a Emdagro sempre visa, como foi com a febre de aftosa, que hoje o estado de Sergipe é zona livre, e seguiremos esse trabalho junto aos empreendimentos rurais do estado”, ressaltou.

O presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, acrescentou: “A brucelose é uma zoonose, transmitida para o ser humano, e a nossa preocupação é proteger tanto a vida do ser humano, como a produtividade dos nossos criadores. Ela traz prejuízos gigantes para o criador, como aborto dos bovinos, a produção menor de leite e de carne. São ações que nós vamos fazer para atingir o índice de vacinação aceitável dentro do estado de Sergipe”.

A ação tem como intuito principal beneficiar os pequenos produtores, que normalmente sofrem com tais questões. É o caso do pecuarista José Milton, de Ribeirópolis, que tem todo o seu rebanho cadastrado na Emdagro. “O vírus, queira ou não, atinge todo o rebanho. Para a gente que é pequeno produtor, é um excelente programa. Meu gado é sempre cadastrado e vacinado na Emdagro, e muita gente que não tem o conhecimento, vem aqui e fica sabendo dos benefícios que a Emdagro traz ao nosso município”, contou.

Além do lançamento da campanha de vacinação contra a brucelose, Ribeirópolis recebeu mais benefícios na área da saúde, com o governador Fábio anunciando a entrega de uma ambulância hospitalar ao município.

Investimentos

Ribeirópolis também foi beneficiada no ‘Sergipe é aqui’ com importantes investimentos em infraestrutura. Fábio Mitidieri assinou a autorização para pavimentação granítica de 10.000 metros quadrados (m²) de ruas da sede do município, em valor de R$ 1.496.400,00; e outros 10.000 m² de pavimentação asfáltica, no valor de R$ 778.600,00. Com isso, o investimento total é de R$ 2.275.000,00. Além disso, antes do evento, o governador visitou uma obra de pavimentação granítica realizada no povoado Batinga.

Os serviços são feitos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), que também analisou projetos do programa Acelera Sergipe em Ribeirópolis. “Logo cedo, visitamos uma pavimentação granítica que está em andamento no povoado Batinga. Esse asfalto, onde está toda a estrutura do Sergipe é aqui, também foi fruto de um recapeamento realizado pelo Estado em parceria com a prefeitura. E agora, mais 10 mil metros quadrados de paralelepípedo, e 10 mil de asfalto. Além disso, a equipe do ‘Acelera Sergipe ‘veio logo cedo para Ribeirópolis, já analisou projetos, e poderá incluir mais demandas”, destacou o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

As assinaturas se somam às ações já realizadas em Ribeirópolis pela atual gestão, como a reforma da quadra de esportes e a construção do vestiário do Centro de Excelência Abdias Bezerra, e a ampliação do auditório do Colégio Estadual João XXIII. Em andamento estão a reforma e ampliação do Centro de Excelência Abdias Bezerra, e melhorias no Colégio Estadual Josué Passos. O total de investimentos previstos para o município ultrapassa R$ 5,1 milhões, incluindo ainda uma unidade de suporte básico nova para a Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) na região.

‘Sergipe é aqui’

Além de todos os investimentos, Ribeirópolis foi, por um dia, a capital sergipana. O ‘Sergipe é aqui’, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), é um programa de governo itinerante, que leva toda a estrutura governamental para um município. A iniciativa já soma cerca de 200 mil atendimentos, e reforça o compromisso do Estado com a inclusão, cidadania e presença ativa nos municípios, com mais de 160 serviços prestados pelas secretarias, órgãos, fundações e autarquias estaduais.

Fábio Mitidieri, que recebeu na oportunidade o título de cidadão ribeiropolense, destacou a importância do ‘Sergipe é aqui’ para os municípios sergipanos: “Esse é o maior programa do nosso governo, com mais de 160 serviços sendo oferecidos, e média de mais de 4 mil atendimentos por edição. Temos um dia de muita prestação de serviços, com anúncios de novos investimentos. Em todas as edições a gente tem essa oportunidade de interagir com as pessoas, ouvir os reclames, receber o carinho. É muito bom poder estar no corpo a corpo, como a gente tem feito nas edições do programa”.

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral exaltou a iniciativa e agradeceu pelo apoio da gestão estadual. “Esse programa aproxima o governo da população. Havia uma expectativa enorme aqui, por mais de 160 atendimentos, e a divulgação de vários investimentos que serão feitos no nosso município, como pavimentações, reforma de praças, de quadras, os pórticos, a entrada da cidade, campo de futebol. Temos muito a ganhar nessa parceria do governo municipal com o governo estadual”, ressaltou.

Fábio também reconheceu o apoio da gestão local na realização de mais uma edição do programa itinerante. “Quero agradecer ao prefeito Rogério Sobral, porque colocou toda a prefeitura à disposição para fazer esse evento acontecer. O ‘Sergipe é aqui’ é uma ação do governo, mas que conta muito com o apoio do município. Esses programas marcam e deixam um legado, junto com as obras de infraestrutura, que além de trazerem qualidade de vida e desenvolvimento, geram emprego e renda para o município”, disse ele.

Ao final, foi assinado um termo de cooperação do ‘Sergipe é Aqui’ com o município de Amparo do São Francisco, que receberá a 58ª edição do programa na próxima quarta-feira, 24, a partir das 8h.