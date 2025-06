Governo do Estado orienta sobre a saúde das crianças no período junino

Junho é um mês tradicionalmente conhecido por suas festas em alusão a Santo Antônio, São João e São Pedro. Porém, esses festejos podem trazer consequências para a saúde, principalmente para as crianças, como quadros associados à época festiva: asma, rinite alérgica e queimaduras causadas por fogos ou ainda doenças por conta da mudança de temperatura: gripes, resfriados e bronquiolite.

A tradição nordestina de acender fogueiras e soltar fogos associada à época que tem maior incidência de chuvas gera cenário propício para doenças respiratórias, é o que diz o responsável técnico em Pediatria do Hospital da Criança, o médico Byron Ramos. “A inalação de fumaça agregada às constantes mudanças de temperatura, típica do outono e inverno, gera maior acometimento das crianças com doenças respiratórias como asma, por exemplo”, citou.

Byron disse que a orientação dos médicos é que os pais e responsáveis pelas crianças tenham um cuidado maior, ainda mais se essa criança já tiver predisposição a doenças respiratórias ou processos alérgicos. “Deve-se evitar a inalação direta de fumaça onde a criança possa estar sujeita a esse tipo de agente agressor. Outro ponto a ser lembrado é com relação a artefatos que produzem chama ou explosão. Nada é totalmente seguro para uma criança. A criança precisa ser supervisionada o tempo inteiro por um adulto”, alertou.

Ainda com relação a fogos de artifício, o médico recomendou máxima atenção com as crianças em festas juninas. “Se tiver fogueira e fogos nunca fique tranquilo. Se os fogos tiverem explosão e atingir perto dos olhos ou da boca, pode causar uma lesão grave. Além disso, o artefato pode enganchar na roupa e provocar uma queimadura de 1º ou 2° grau no corpo”, exemplificou. Outra recomendação para os adultos estarem em alerta é evitar ingerir bebidas alcoólicas quando estiver acompanhando crianças nas festividades juninas.

Além disso, as tradicionais festas juninas também trazem com elas comidas típicas, muitas vezes vendidas e expostas nas ruas, que podem causar gastroenterites. “Esta é também uma época do ano em que muitos vírus causadores de gastroenterites estão circulando. Então, independentemente do que a criança coma, ela está sujeita a ter gastroenterites virais e comidas acondicionadas de forma inapropriada em festas podem, sim, ser um fator importante para este tipo de virose”, afirmou.

Foto: César Oliveira