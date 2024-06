Governo investiu mais de R$ 6 mi no esporte no 1º semestre deste ano

A valorização do esporte é uma realidade em Sergipe. No primeiro semestre deste ano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), investiu mais de R$ 6 milhões na infraestrutura esportiva, no apoio logístico de competições e dos atletas, que puderam representar o estado em competições nacionais e internacionais de alto rendimento. O valor do investimento atesta a consolidação das políticas públicas estaduais voltadas para o esporte, nas diversas modalidades.

De janeiro a junho deste ano, o Governo do Estado apoiou o Campeonato Sergipano de Futebol, o Circuito Sergipano de Judô, o Campeonato Estadual de Badminton e Parabadminton e a 40ª edição dos Jogos da Primavera, que reuniu mais de 11 mil alunos atletas dos 75 municípios sergipanos.

Sergipe também foi sede de importantes competições nacionais e internacionais, com destaque para o Jungle Fight, realizado pelo segundo ano consecutivo na capital sergipana; Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Marathon; Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) Sub-18; Campeonato Brasileiro de Surf Master e os Campeonatos Brasileiro e Sul-Americano de Ginástica Aeróbica. Esses eventos não só evidenciam o potencial esportivo do estado, como também impulsionam a economia local e fortalecem o turismo.

A secretária estadual do Esporte, Mariana Dantas, comemora o sucesso das iniciativas e destacou a importância dos eventos para o desenvolvimento do estado. “Estamos extremamente satisfeitos com os resultados alcançados em 2024. O nosso compromisso com o esporte vai além das competições, estamos investindo no futuro dos nossos jovens e no bem-estar de toda a população sergipana. A realização desses eventos só foi possível graças ao empenho de toda a equipe da secretaria e ao apoio incondicional do Governo do Estado. Estamos orgulhosos de ver Sergipe se consolidando como um polo esportivo. Continuaremos a trabalhar para promover ainda mais oportunidades e transformar vidas por meio do esporte”, afirma Mariana.

O ciclista Ueslei dos Santos Souza, conhecido como Will Bala Neles, destaca que o investimento no esporte feito pelo Governo do Estado é fundamental. “Uma competição, para ser realizada, tem um custo muito alto. Se não fosse esse apoio, não teríamos competições de alto nível aqui no estado”, enfatiza Wiil, que foi um dos participantes do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Marathon, realizado em Campo do Brito, no mês de abril. O ciclista ficou na quinta colocação na categoria em que competiu, sendo o sergipano mais bem colocado no campeonato.

O lutador William Colorado, campeão do cinturão nas duas edições do Jungle Fight em Sergipe, expressa alegria em defender a bandeira do estado dentro de casa e em um evento de nome internacional. “Foi um marco histórico ter o maior evento de MMA da América Latina em Sergipe, o quinto maior evento do mundo, uma oportunidade imensurável para grandes atletas. Parabenizo demais nosso governador, Fábio Mitidieri, por estar incentivando o esporte e atraindo eventos dessa grandeza para nosso estado”, enfatiza.

Políticas do esporte

As políticas voltadas para o esporte em Sergipe não contemplam apenas o apoio e a atração de eventos esportivos, engloba também o incentivo à participação dos sergipanos em competições nacionais e internacionais e a formação de novos atletas.

Este ano, o investimento do programa Sergipe no Pódio, que disponibiliza passagens aéreas para os atletas participarem de competições, foi ampliado de R$ 20 mil para R$ 30 mil para cada federação esportiva. Com 21 federações inscritas, o investimento total do programa pode chegar a R$ 600 mil até o final do ano.

Em maio, foi lançada a edição 2024 do programa Seleções, que destinará recursos de R$ 300 mil para as federações de seis modalidades: futsal, basquete, voleibol e handebol, além da natação e do atletismo, modalidades coletivas contempladas pela primeira vez no programa. O Seleções proporciona o apoio financeiro para as equipes, abrangendo treinamento e a preparação dos atletas, beneficiando diretamente mais de 600 atletas.

Outra iniciativa de destaque foi o lançamento, em fevereiro, do aplicativo Gol da Gente, que possibilita a troca de cupons fiscais por ingressos das partidas de futebol realizadas em Sergipe.

Polo do esporte

Para o segundo semestre, já estão agendados mais importantes eventos esportivos na capital, com destaque para o aniversário de 55 anos da Arena Batistão, que será comemorado no dia 9 de julho. Em outubro, novembro e dezembro acontecerão os campeonatos de ginástica artística e rítmica. Já o Itaú BBA Ironman 70.3 será sediado em Sergipe, de 21 a 24 de novembro, o evento internacional reunirá triatletas de todo o mundo na capital sergipana.

O presidente da Federação Sergipana de Triathlon, Anderson Gois, expressou o entusiasmo com a realização do Ironman 70.3 em Sergipe. “Teremos a honra de sediar o evento pela primeira vez em Sergipe, um evento que atrairá os melhores atletas do país e do mundo e será uma oportunidade incrível para mostrar o potencial dos nossos atletas locais. Temos certeza que será um sucesso e colocará Sergipe no mapa mundial do esporte. Esses eventos não só promoverão o desenvolvimento da modalidade no estado, mas também incentivarão a prática esportiva entre os jovens e trarão um impacto positivo para a economia local, por meio do turismo esportivo”, enfatiza Anderson.