Hemose realiza mais uma edição do Sabadão Solidário no fim de semana

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), realiza neste sábado, 8, mais uma edição do Sabadão Solidário, ação voltada para incentivar a doação voluntária de sangue e reforçar os estoques da unidade. A campanha acontece das 7h às 11h, na sede do hemocentro, em Aracaju.

De acordo com a superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, o momento é de atenção e reforço na mobilização dos doadores. “Estamos precisando de todos os tipos de sangue. O Hemose está em estado de alerta e a participação da população é fundamental para garantir o atendimento aos pacientes que dependem das transfusões”, destacou.

A gestora também lembrou que a capital sergipana se prepara para o Pré-Caju, prévia carnavalesca que movimentará Aracaju entre os dias 14 e 16 deste mês. “Estamos organizando um esquema especial para garantir o abastecimento do nosso banco de sangue durante o Pré-Caju. Este é um período de grande movimentação, e manter os estoques em níveis seguros é essencial para que o atendimento hospitalar não seja comprometido”, reforçou.

O Sabadão Solidário tem como objetivo facilitar o acesso dos voluntários que não conseguem doar sangue durante a semana, ampliando o atendimento e fortalecendo os estoques do hemocentro. O Hemose é responsável por abastecer a rede hospitalar e ambulatorial, tanto pública quanto privada, em todo o estado.

Critérios para doar sangue

Para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50kg. No dia da doação, o voluntário deve comparecer ao local alimentado e com um documento oficial com foto. Informações adicionais e agendamentos podem ser feitos pelos telefones (79) 3225-8019 ou (79) 3225-8039. No local, também é possível realizar o cadastro voluntário de doadores de medula óssea no Redome (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea). Para esse cadastro, é preciso ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado de saúde.

Foto ascom SES