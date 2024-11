Hospital de Cirurgia e Tribunal de Justiça firmam parceria para realizar cirurgias plásticas em mulheres vítimas de violência doméstica

Em uma cerimônia realizada nesta terça-feira (26), o Hospital de Cirurgia (HC) e o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) assinaram um termo de parceria para viabilizar o Projeto Reconstruir-se, que oferece cirurgias plásticas reparadoras para mulheres vítimas de violência doméstica.

A iniciativa, idealizada pela Coordenadoria da Mulher do TJSE, visa promover a recuperação física e emocional dessas mulheres, que carregam marcas permanentes das agressões sofridas.

O HC já realizou, em maio de 2024, uma cirurgia piloto do projeto: a reconstrução labial de uma mulher vítima de violência. E, com a parceria oficializada hoje, mais vítimas poderão receber gratuitamente os procedimentos necessários para restaurar a sua autoestima e saúde.

O presidente do TJSE, o desembargador Ricardo Múcio, destacou a importância dessa ação conjunta para a recuperação das mulheres, afirmando que: “essa parceria representa mais um passo no sentido de garantir que as mulheres vítimas de violência possam reconstruir não apenas sua autoestima, mas também suas vidas, com o apoio do Estado e da sociedade”.

Já o diretor técnico do Hospital de Cirurgia, Dr. Rilton Morais, ressaltou o empenho da instituição em atender essas mulheres. “Acreditamos que a recuperação da autoestima é fundamental para a reintegração dessas mulheres na sociedade. Com esse projeto, conseguimos oferecer um suporte que vai além da cirurgia”, disse.

Selo Amigo da Mulher

Durante a solenidade, também foi entregue ao Cirurgia o selo Amigo da Mulher, uma homenagem pelo comprometimento do hospital com os projetos e ações da Coordenadoria da Mulher, que busca promover a dignidade e o fortalecimento das mulheres em situação de vulnerabilidade. A honraria reconhece a atuação do hospital como parceiro essencial na rede de apoio às vítimas de violência doméstica, com foco na reabilitação física e psicológica.

Coube a interventora judicial do HC, a enfermeira Márcia Guimarães, receber o Selo Amigo da Mulher, que foi entregue pela coordenadora da Mulher do TJSE, a juíza Jumara Porto. “Com muita honra e gratidão, recebi hoje, em nome do Cirurgia, o Selo Amigo da Mulher. Esse reconhecimento é muito mais do que um prêmio: é a confirmação de que o HC está no caminho certo na luta contra a violência doméstica e familiar. Gratidão ao TJ, na pessoa do seu presidente Ricardo Múcio e da juíza Jumara Porto, pela confiança no HC, ao meu diretor técnico, Dr. Rilton Morais, e ao Dr. Cristian Vasconcelos, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por abraçarem esta causa”, declarou Márcia.

Fonte e foto ascom Hospital de Cirurgia