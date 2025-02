Hospital Primavera realiza procedimento de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica utilizando prótese de última geração e a 1ª no Estado

A Cardiologia Intervencionista do Hospital Primavera (Dr. Thiago Lopes e equipe) realizou neste mês de fevereiro, mais um procedimento de TAVI (Implante Transcateter de Válvula Aórtica). Desta vez, foi utilizada uma prótese de última geração (segunda válvula utilizada no Nordeste, primeira no estado) em um paciente de 82 anos de idade, após ter sido submetido previamente a duas cirurgias abertas e com complicações. A intervenção mais complexa realizada em uma válvula cirúrgica previamente implantada durou uma hora e meia e a alta médica aconteceu com menos de 48 horas.

A técnica cirúrgica minimamente invasiva é realizada por meio de um cateter inserido através de uma punção da artéria femoral e guiado até o coração, onde a nova valva é posicionada e implantada sobre a valva aórtica existente. A intervenção é monitorada por imagens de hemodinâmica (escopia) e ecocardiografia para garantir precisão e segurança, sem a necessidade de abrir o peito ou usar uma circulação extracorpórea, tornando-a uma opção segura para pacientes idosos com mais de 70 anos.

“O implante transcateter de válvula aórtica “TAVI” é uma alternativa segura e eficaz à cirurgia de substituição valvar aórtica, que oferece benefícios como menor tempo de internação, recuperação mais rápida, redução dos sintomas e melhora da qualidade de vida. Após a alta médica o paciente deve continuar o acompanhamento com médico cardiologista e seguir todas as orientações prescritas. Com o avanço da tecnologia o procedimento tem se tornado mais seguro com a diminuição das taxas de complicações e possibilitando a indicação em casos mais desafiadores” esclarece a Dra. Juliane Seabra (cardiointensivista e médica assistente).

Texto e foto assessoria