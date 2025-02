Instituto de Gestão e Cidadania irá administrar o Hospital Nestor Piva

A partir desta sexta-feira (07), o Hospital Municipal Nestor Piva está sob nova gestão. O Instituto de Gestão e Cidadania (IGC) assume oficialmente a administração da unidade, em substituição ao Centro Médico do Trabalhador.

A transição foi concluída com total acompanhamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garantindo que o processo ocorresse de forma segura, transparente e sem qualquer impacto para a população.

O corpo diretivo da SMS, membros estratégicos da pasta e a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, participaram ativamente de todas as tratativas e estiveram presentes no ato da transição, reforçando o compromisso com a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde. “Nosso objetivo é assegurar que o usuário não sinta qualquer diferença no atendimento, mantendo a assistência humanizada e eficiente”, destacou Débora.

Ao longo do dia, a secretária permanecerá acompanhando todo processo de passagem da gestão, a fim assegurar toda tranquilidade e mensurar os primeiros atos. Nesse sentido e, acolhendo um pedido da prefeita Emília Corrêa, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros irão receber o piso nacional da categoria. “É uma demonstração de reconhecimento e de valorização dessas categorias profissionais. Vamos aprimorar o fluxo assistencial, investir na segurança do paciente e na motivação dos colaboradores”, ressaltou Débora.

A nova gestão prioriza a permanência dos profissionais que já atuam no hospital, valorizando a experiência e o conhecimento da equipe. Além de adotar medidas que visam aprimorar os serviços e otimizar recursos públicos. Com o novo contrato, haverá uma economia anual de R$ 5,48 milhões, resultado da política de austeridade e uso responsável dos recursos da Prefeitura de Aracaju.

A SMS reafirma que o Hospital Nestor Piva continua funcionando normalmente, 24 horas por dia, com atendimento de qualidade, segurança para os pacientes e compromisso com o bem-estar da população.

Por Ascom/SMS