Itabaiana vence o Náutico e Confiança perde na estreia no Brasileirão

Os times sergipanos no Campeonato Brasileiro da Série C, entraram em campo neste fim de semana.

Na abertura da campeonado nacional, a equipe do Confiança acabou perdendo para o Botafogo da Paraíba. Já, o Itabaiana venceu o Náutico, dentro de casa.

No sábado (12), o time azulino, no estádio Almeidão, em João Pessoa perdeu por 3 a 0. Todos gols do Botafogo saíram no segundo tempo e foram marcados por Gabriel Honório, Henrique Dourado e Igor Maduro.

E no domingo (13), o tricolor da serra mostrou força de reação e de virada derrotou o Náutico por 2 a 1. O time pernambucano saiu na frente com gol de Hélio. E no segundo tempo, Wendel Júnior e João Cabral marcaram os gols da vitória do Itabaiana.

Os times sergipanos voltam a campo no próximo fim de semana. Acompanhe os detalhes dos confrontos da 2ª no Campeonato Brasileiro da Série C:

Sábado (19)

16h – Ypiranga x Itabaiana, estádio Colosso da Lagoa, em Erechim

Domingo (20)

16h – Confiança x Caxias, arena Batistão, em Aracaju

Com informações e foto: Matheus Mendonça/AOI