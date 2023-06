Mitidieri diz que os festejos juninos geraram emprego, renda, alegria e emoção. Em julho lança dois programas: Primeiro Emprego e Opera

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, nesta quinta-feira (29) que “estamos finalizando os festejos juninos e logo teremos os números oficiais para apresentar seus resultado”, disse e acrescentou: “mas já sabemos do sucesso para nossa economia através dos órgãos e entidades do comércio. Sergipe gerou emprego, renda, alegria e emoção”.

Fábio Mitidieri anuncia que em julho a “gente lança os programas Primeiro Emprego e o Opera Sergipe. Dois grandes programas do nosso governo”. Mitidieri vai convidar a imprensa para a apresentação do programa e sua sistemática, mas ele realizará mais de 15.000 cirurgias de pequeno e médio portes.

– Espero poder fazer uma grande gestão e deixar minha contribuição para o futuro de Sergipe, disse Fábio, que se identifica muito com o povo e suas necessidade,, pela simplicidade com que se integra a aos problemas da classe mais humilde. Sobre isso, Fábio diz que “a gente tem que ser o que é, naturalmente as pessoas começam a se identificar”.