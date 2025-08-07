“Nós não fazemos educação só com obras, mas também com pessoas”, afirma Fábio durante entrega de escola em Santana do São Francisco

O governador Fábio Mitidieri esteve, nesta quinta-feira, 7, em Santana do São Francisco, município do baixo São Francisco, para realizar mais uma entrega dentro do cronograma de obras estruturantes na educação. Desta vez, a comunidade escolar do município celebrou a reforma e ampliação do Centro de Excelência Antônio Mathias Barroso, única escola de ensino médio em tempo integral da cidade. O investimento total foi de R$ 3.273.406,98, contemplando também a construção de arquibancadas e vestiários para a quadra poliesportiva.

A ação faz parte de uma política contínua do Governo de Sergipe que tem garantido, entre 2023 e 2025, a entrega de 77 obras na área da educação — uma média de uma obra entregue a cada 12 dias. Segundo o governador, a meta é assegurar condições dignas de aprendizagem e fortalecer a rede pública de ensino em todas as regiões do estado.

“São 77 escolas novas ou reformadas na nossa gestão. Estamos aqui hoje em Santana do São Francisco, na unidade no Centro de Excelência Mathias Barroso. A escola está toda nova, climatizada, com quadra reformada, auditório ampliado, laboratório de ciência. Enfim, com a garotada toda muito feliz, os alunos muito saudáveis. São mais de R$ 3,2 milhões de investimentos. É uma escola em tempo integral que tem camarão na merenda, acolhimento com psicólogo, assistente social. Portanto, todo um cuidado do Estado em valorizar a educação, os alunos e o magistério. É uma parceria que transforma vidas por meio da educação. Nós não fazemos educação só com obras, mas também pessoas. Então, é de mãos dadas – governo, professores, equipe, diretores e alunos – que nós vamos dar um futuro melhor para os nossos jovens”, destacou Fábio Mitidieri.

A escolha por Santana do São Francisco tem valor simbólico e estratégico. O município, conhecido por sua forte tradição no artesanato em barro, é também território de desafios históricos no acesso à educação de qualidade. Com a entrega da nova estrutura, os 180 alunos matriculados passam a contar com espaços modernos, seguros e climatizados.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, ratificou a valorização da educação pública por meio da estruturação das unidades de ensino.

“É uma entrega de 77 obras em 32 meses de gestão que o governador faz na capital, na Grande Aracaju e aqui no baixo São Francisco. Santana é um município pequeno, mas que tem a mesma atenção dos demais. Entregar essa escola significa que a gente não para de trabalhar. Esse é um benefício que vem para o aluno, para o professor e para toda a comunidade. É uma escola de tempo integral, e o aluno tem prazer de vir para cá, de passar o dia nesse espaço. Pode ter escola igual, compatível, mas não tem melhor do que essa no estado de Sergipe, seja ela pública ou privada”, afirmou.

A obra contemplou reforma de salas, banheiros, biblioteca, laboratório de Química, auditório, secretaria e diretoria, além da construção de novas estruturas como casa de gás e lixo, quiosque e pórtico de entrada com gradil padrão da Secretaria de Estado da Educação (Seed). O projeto incluiu ainda a revisão de toda a rede elétrica, drenagem pluvial, pintura geral e instalação de climatizadores. A quadra foi totalmente revitalizada e agora conta com iluminação em LED, novos equipamentos esportivos, arquibancada e vestiários acessíveis.

A climatização da unidade foi viabilizada com recursos de R$ 436.965,27, integrando o programa estadual ‘Sinta o Clima’, que já beneficiou 212 escolas e pretende alcançar todas as 318 da rede até 2026.

O prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz, também participou da solenidade e ressaltou o alinhamento entre município e Estado em prol do desenvolvimento da educação.

“É muito importante essa preocupação do governador Fábio e do secretário Zezinho com a educação não apenas aqui, mas em todo o estado. Santana agora tem mais uma escola do Estado climatizada. Nossas escolas municipais também estão climatizadas, então fechamos esse círculo com melhorias estruturais e também no apoio aos profissionais. Hoje é uma escola de verdade, que vai dar dignidade aos alunos e aos profissionais que aqui trabalham”, declarou o gestor municipal.

Comunidade escolar

O Centro de Excelência Antônio Mathias Barroso é referência local e atende, principalmente, filhos de artesãos e trabalhadores da região. Patrono da escola, Antônio Mathias Barroso foi um importante articulador político na luta pela emancipação do município. O resultado do trabalho da equipe escolar também se reflete no desempenho da unidade: em 2024, o Ensino Fundamental saltou de 3,9 para 4,4 no indicador interno da Seed.

O diretor da unidade, Paulo José Marques de Souza, enfatizou os benefícios gerados a partir do empreendimento estruturante. “A reforma veio numa boa hora. A escola já tinha muito tempo sem receber melhorias e agora, com essa ampliação e modernização, a gente se sente mais preparado para avançar na oferta de ensino integral e técnico. Ganhamos um auditório com capacidade para 80 pessoas, laboratório de informática e de Química, espaços adequados para os alunos e professores. A comunidade santanense só tem a ganhar”, afirmou.

Os alunos também comemoraram a nova estrutura. Maria Clara Alvi Silva, 16 anos, aluna do 2º ano B, lembra como era a escola antes da reforma. “O espaço era bem simples, sem ar-condicionado. Agora melhorou muito. Os banheiros estão bonitos, as salas são climatizadas, temos laboratório de Química e auditório. Já quero que chegue logo segunda-feira pra voltar a estudar”, contou.

Para Fernanda Carla dos Santos e Silva, 16, e colega de turma de Maria Clara, a transformação vai além da estética. “Antes, a escola não tinha muita coisa. Agora, tem laboratório de Química, de informática, biblioteca. Melhorou tudo. A sala, o ambiente… O que eu mais gostei foi do laboratório de Química. Vai dar muito mais motivação pra estudar”, avaliou ela.

Mais investimentos

Após entrega de escola, o governador anunciou investimentos em fornos sustentáveis para artesãos de Santana do São Francisco. Fábio visitou o forno sustentável construído em abril deste ano, por meio de uma iniciativa pioneira do Governo do Estado.

Durante a visita, o governador confirmou que o Estado vai licitar a construção de 130 fornos sustentáveis, com investimento de R$ 1,3 milhão, beneficiando todos os artesãos cadastrados do município. O novo modelo reduz em até 65% a emissão de fumaça, promovendo melhorias significativas para a saúde dos trabalhadores e para o meio ambiente.

“Esse forno foi aprovado pela Administração Estadual do Meio Ambiente, inclusive, e é um investimento de 130 fornos – R$ 1,3 milhão –, para a gente doar aos 130 artesãos cadastrados que vivem em Santana. Todos eles vão receber um forno como esse e a gente deve dar ordem de serviço já no mês que vem. É um dia importante aqui, em Santana, no baixo São Francisco. A gente tem trazido obras, infraestrutura, investimentos em educação, no artesanato, nas rodovias… E isso tem melhorado a qualidade de vida do povo da região, gerando mais oportunidade e emprego. É o que a população esperava há muito tempo, e a gente está podendo, graças a Deus, realizar”, declarou o governador.

A construção do forno modelo, feita em regime de mutirão com pedreiros e artesãos locais, foi orientada pelo ceramista e pesquisador Nicodemos Farias, referência nacional na área. O projeto é fruto da parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), a Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio).

Além de preservar a identidade cultural e os saberes tradicionais da cidade, os fornos sustentáveis representam uma virada estratégica: inicialmente o plano era implantar fornos elétricos coletivos, mas após escuta ativa da comunidade, o projeto foi adaptado para soluções a lenha, com responsabilidade ambiental.

