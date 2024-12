Notícias de que governador Fábio Mitidieri teria apresentado atestado médico para assistir à final da Libertadores em Buenos Ayres são falsas

Diferente da fake news que se propagou na manhã deste domingo (01), o governador Fábio Mitidieri está licenciado desde o dia 26, em agenda pessoal e familiar na Argentina, licença esta informada à Assembleia Legislativa, conforme prevê a Constituição do Estado. Importante ressaltar que os custos da viagem foram pagos com recursos próprios, sem uso de verba pública.

As informações de que o governador teria apresentado atestado médico para assistir à final da Libertadores são falsas. Embora tenha enfrentado uma pneumonia recentemente, o governador já estava recuperado e cumpriu agenda administrativa remota e presencialmente antes de sua licença. O que se observa é um movimento político orquestrado e uma pitada de hipocrisia para espalhar uma notícia falsa.

Em sua pagina no instagram, Fábio disse: “Fala, meu povo! Reafirmo meu compromisso com você: estou afastado oficialmente, seguindo o que a lei determina, em uma viagem com minha família, paga com recursos próprios”, disse.

O governador conclui dizendo que “lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após o período em que estive doente. Agradeço a confiança e reforço que qualquer dúvida ou preocupação será prontamente respondida, no meu retorno”.