Governo do Estado entrega 81ª obra em escola da rede estadual

O governador Fábio Mitidieri entregou, nesta sexta-feira, 17, a nova estrutura e quadra de esportes do Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes, de Maruim, que foram reformadas, e um vestiário que foi construído no local, com o investimento de R$ 1.919.509,54 . Esta é a 81ª obra do Estado entregue à Educação, em dois anos e dez meses de gestão.

Mitidieri lembrou que esta é a semana de celebração do Dia dos Professores e, em Sergipe, ela foi aberta com premiação aos docentes da rede estadual de ensino, por meio do programa Educação Nota 10. “É uma semana importante para a Educação, em que celebramos o Dia do Professor, mas, mais do que celebrar, temos que fazer entregas. Começamos com o Nota 10, que é o reconhecimento do esforço coletivo de professores, alunos e todos que fazem Educação no Estado de Sergipe. Ao mesmo tempo, entregamos mais uma escola, a 81ª, mantendo a média de uma unidade entregue a cada 12 dias na nossa gestão”, destacou.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, ressaltou a forma em que os recursos da Educação são administramos. “Mantemos o ritmo após dois anos e dez meses de gestão, um ritmo de entrega muito intenso. É uma escola nova a cada 12 dias. Tem a climatização, que não é só colocar o ar-condicionado, tem que refazer a parte elétrica e toda a infraestrutura. Os 25% da Educação estão sendo bem pensados, de maneira que investimos no pedagógico e em todos os outros programas que administramos”, pontuou.

O diretor do Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes, Gabriel Gomes, enfatizou a importância das melhorias realizadas na unidade. “Nossa escola estava precisando de uma reforma e essa climatização já era um anseio da comunidade. Com certeza, trará conforto aos alunos, professores e funcionários. A quadra também é importantíssima, muito esperada, então, com certeza é uma melhoria para todos nós”, reconheceu.

Escola

A unidade, que tem 624 alunos matriculados, disponibiliza turmas do Ensino Fundamental anos finais (8° e 9° ano), Ensino Médio (1ª a 3ª série), turmas do Programa Sergipe na Idade Certa (ProSIC) no contexto do Novo Ensino Médio (NEM) e turmas da Educação de Jovens e Adultos Ensino Médio (EJA-EM).

Os estudantes ficaram agradecidos pela intervenção, como foi o caso de Ellery Raiany, do 2º ano do Ensino Médio. “A importância dessa reforma é que ela nos ajuda a melhorar nos estudos e principalmente no esporte. Como praticante de Badminton, essa quadra é fundamental. As salas climatizadas impactam positivamente no aprendizado porque o calor é realmente muito grande no Verão”, declarou.

A aluna, também do 2º ano, Nicole Sophia, concordou com a colega. “Essas melhorias impactam diretamente na nossa aprendizagem porque o conforto nos mantêm na escola. Agradecemos imensamente por toda a dedicação e o carinho do governador e de toda a equipe dele para conosco”, completou.

Do total de R$ 1.919.509,54 investido, R$ 1.438.506,91 foi destinado para a construção da quadra e vestiários. Só em climatização, foram injetados R$ 481.003, 63, sendo R$ 322.971,91 para o aumento de carga e instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Intervenções

A modernização da quadra era esperada pela comunidade escolar e da cidade, já que o espaço multiesportivo também se configura como um ambiente de lazer e de práticas culturais e científicas. Foram recuperadas a estrutura metálica e realizada pintura epóxi; execução de cobertura com telhamento em telha de aço galvalume ondulada e calha de alumínio; revisão do alambrado com tubo galvanizado, com tela em arame galvanizado revestido em pvc e mureta em alvenaria; e revisão de pavimentação em piso alta resistência e concreto simples.

O prefeito de Maruim, Gilberto Maynart, agradeceu as intervenções realizadas. “É um dia muito importante com a entrega dessa escola que favorece toda a comunidade. Agora, ela é toda climatizada também, o que interfere positivamente no aprendizado dos alunos. No Verão é essencial que as salas tenham ar-condicionado”, apontou.

Também houve revisão na rede de drenagem de águas pluviais; pintura de demarcação da quadra de esportes; revisão nas instalações elétricas, em geral, inclusive instalação de refletores em led de 200 watts; fornecimento e instalação de equipamentos esportivos (traves de futsal, estrutura para basquete, vôlei e cadeira para árbitro); instalação de rede de proteção em nylon, construção de vestiário masculino e feminino e para portadores de necessidades especiais; construção de quiosque; construção de arquibancada; construção de passarela de acesso; e pintura da mureta e alambrado.

Além da quadra, a escola passou por melhorias estruturais em suas áreas de serviços, a exemplo da reforma dos sanitários masculino, feminino e para portadores de necessidades especiais; construção de pórtico com gradil padrão Seed; construção da casa de gás; construção da casa de lixo; reforma da diretoria, secretaria e arquivo; além de receber melhorias na sala de professores; adequação de sala de informática; reforma da biblioteca; e execução de acessibilidade em geral.

Toda a infraestrutura passou por modernização e deixou os espaços mais seguros com a revisão da cobertura; reforma das dispensas perecíveis e não perecíveis; revisão geral na rede de drenagem de águas pluviais; execução de revestimento cerâmico nas salas e circulações; execução de pavimentação em alta resistência; execução das calçadas em concreto desempolado; execução de forro pvc; instalação de esquadrias em alumínio com gradil de proteção; execução de instalações elétricas com instalação de luminárias com lâmpadas de led; revisão nas instalações hidrossanitárias; instalação de bancadas, louças e metais sanitários; climatização; e pintura em geral.