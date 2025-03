Opera Mulher realiza primeira cirurgia de redução mamária, em Sergipe

A esperança de recuperar a autoestima e a qualidade de vida foi o sentimento da primeira paciente que realizou cirurgia de redução mamária pelo programa Opera Sergipe, por meio do Opera Mulher, no Hospital e Maternidade Santa Isabel, unidade credenciada do programa.

A dona de casa Vivian Andrada, do município de Siriri, fez o procedimento na última quarta-feira, 26, já recebeu alta e está em processo de recuperação em sua casa.

“Há um bom tempo aguardo essa oportunidade, porque é algo que afeta diretamente a minha autoestima. Para sair de casa, não consigo me arrumar, pois tudo que visto incomoda devido ao tamanho dos seios, além de sentir dores nas costas por conta do peso. Mas com o Opera Mulher sinto que vou conseguir me olhar no espelho e me sentir bem com o que vejo e visto de roupa. Estou muito feliz por ter conseguido a minha cirurgia e hoje sou só gratidão ao governo”, relatou Vivian.

A segunda fase do Opera Sergipe possui vários procedimentos voltados exclusivamente às necessidades das mulheres sergipanas, como cirurgias de endometriose e mamoplastia reconstrutora, além dos procedimentos de média complexidade ofertados na primeira fase.

A cirurgia de redução de mama, também conhecida como mamoplastia redutora, é um procedimento cirúrgico que diminui o tamanho e a queda das mamas. Ela é indicada para mulheres com mamas muito grandes que causam desconforto físico, problemas posturais, dores nas costas e pescoço e impactos emocionais. De acordo com a mastologista Paula Saab, muitas mulheres sofrem com o aumento patológico das mamas.

“Esse aumento causa sintomas e prejuízos na qualidade de vida de muitas mulheres. No caso de Vivian, ela é uma paciente com hipertrofia mamária sintomática, que causa dores nas costas, machucados da marca do sutiã e feridas embaixo do peito. Fizemos a mamoplastia redutora pela técnica de pedículo superomedial que irá diminuir o volume, ficando esteticamente adequada e funcionalmente muito melhor para ela, com menos sintomas relacionados ao quadro que apresentava”, explicou a profissional.

Opera Mulher

Realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), o Opera Mulher vai além da oferta de cirurgias. O programa é um acompanhamento especializado com apoio emocional e assistência humanizada às pacientes durante o período pré, trans e pós-operatório. Também é feito o monitoramento das mulheres na recuperação, garantido que recebam a atenção necessária para a reabilitação.

Para a cirurgiã de redução mamária, a paciente precisa ter no mínimo dois critérios, como dor recorrente nas costas, pescoço ou ombros; intertrigo crônico ou dermatite recorrente nas mamas ou no tórax; sulco de pressão da alça do sutiã nos ombros devido ao peso do tecido mamário; sintomas neurológicos associados à compressão do plexo braquial dos membros superiores; prejuízo psicossocial e baixa autoestima associada ao tamanho das mamas.

Além da cirurgia de mamoplastia de redução, o Opera Mulher também conta com cirurgias de endometriose, reconstrução mamária e outros procedimentos inseridos na primeira fase, como laqueadura e histerectomia.

Acesso ao programa

Para ter acesso ao programa de cirurgias eletivas de média e alta complexidade, o paciente deve fazer o cadastro numa Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais credenciados. As unidades da primeira fase são o Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos e Hospital e Maternidade Santa Isabel. As cirurgias da primeira fase continuam sendo realizadas.

Já as cirurgias da fase 2 do programa, que contemplam 19 novos procedimentos de alta complexidade, são realizadas no Hospital de Cirurgia, Hospital do Coração Rede Primavera, Hospital Regional Amparo de Maria e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Após avaliação pelo médico e triagem, o paciente é encaminhado via regulação ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado.

Foto: Mário Sousa/SES