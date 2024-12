Papai Noel chega de rapel para alegrar as crianças da pediatria do Huse

A magia natalina foi antecipada para as crianças atendidas no Hospital Pediátrico José Machado de Souza, localizado no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). Nesta segunda-feira, 23, a abertura da celebração contou com a chegada surpresa do Papai Noel, com o apoio do Corpo de Bombeiros, que, pelo segundo ano consecutivo, colaborou para a alegria dos pequenos. A festa infantil também contou com a presença dos pais, familiares, amigos e responsáveis, além da equipe de pediatria e gestores do Huse.

Os sorrisos estavam estampados no rosto das crianças, que aproveitaram a chegada do Papai Noel com muitos lanches, presentes e brincadeiras diversificadas. Para os pais, a ação foi mais que uma atividade lúdica: representa esperança de dias melhores. A esteticista Graziela de Araújo, mãe de Benjamim Araújo, uma criança de dois anos internada há dois meses para tratar uma infecção respiratória, destacou a importância da iniciativa. “A festa está linda, e quem vai passar o dia de Natal internado já sente um pouco de alívio em ter essas comemorações”, ressaltou.

Muitos pacientes internados na pediatria do Huse já sabem que passarão a festa natalina na unidade hospitalar a fim de concluir seus tratamentos. Para os que já receberam alta médica, o Natal terá um único significado: agradecimento. Foi o caso da dona de casa Maria Aparecida Campos, mãe de Maria Clara Santos, de oito anos, vítima de um acidente doméstico. A menina esteve internada por 22 dias e recebeu alta hoje. Como soube da chegada do Papai Noel, preferiu ficar para participar da festa. “Só tenho que agradecer a Deus pela recuperação da minha filha e pedir pelos que estão aqui internados. Também agradeço o tratamento recebido e o amor dos funcionários com nossas crianças”, destacou.

Na ocasião, a diretora assistencial da unidade hospitalar, Nataly Góis, falou sobre a importância de ver a alegria dos pequenos. “É um momento único em que podemos presenciar a felicidade no rosto das crianças. Estamos aqui para colaborar e dar todo suporte juntamente com a equipe da pediatria”, disse.

Natal na Oncologia

O bom velhinho também visitou a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom) do Huse e encheu de alegria as crianças atendidas pelo Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite. A celebração conta com o apoio de diversos voluntários, sejam eles colaboradores da unidade hospitalar, grupos solidários, empresários, como é o caso do Edgar do Pastel, e casas de apoio como o GACC e a Avosos, que se unem para levar esperança e o espírito natalino para pacientes e familiares em um grande momento de confraternização.

Para a coordenadora geral do Centro de Oncologia do Huse, Meire Jane Oliveira, a celebração enaltece a esperança para aqueles que enfrentam a batalha contra o câncer. “Este é um momento que representa a união, o amor e que também traz alegria aos nossos pacientes, contribuindo para o tratamento. É também um momento de agradecer por cada etapa vencida dos nossos pacientes já que, ao longo desse processo, eles passam por muitos desafios. Estamos de mãos dadas, juntos, para que possam vencer essa batalha”, comentou.

Ana Carla dos Santos, mãe da pequena Eloah Gabrielle, de dois anos, que está em tratamento quimioterápico há sete meses na Oncologia do Huse, destacou a importância da celebração na unidade hospitalar. “Não somente para as crianças, mas para a gente que acompanha todo o tratamento dos nossos filhos, este é um momento muito importante. Um momento de descontração, de alegria e de integração com outras crianças que eles precisam, além de nos distrairmos também. Para mim, o Natal representa paz e amor e a esperança que a minha filha vai ficar logo boa”, salientou.

Além da presença do Papai Noel e da distribuição de presentes, a comemoração contou ainda com a participação do Balé da Avosos, formado por crianças e adolescentes assistidas pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos).

Outras Ações

A Unidade Mista Cirúrgica (UMC) realizou uma comemoração natalina intitulada Natal Solidário, com a participação dos 26 pacientes internados, seus respectivos acompanhantes e familiares. Durante o evento, foram oferecidos lanches e distribuídos brindes e panetones aos convidados. A animação ficou por conta do Grupo Anjos da Alegria, formado por servidores do hospital.

