População do agreste sergipano terá acesso a moderno setor de imagens com a ampliação de serviço no Hospital Regional de Itabaiana

Com o objetivo de expandir os serviços de saúde e fortalecer a assistência médica no interior sergipano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), assinou, neste sábado, 27, a ordem de serviço para reforma e ampliação do setor de imagens do Hospital Regional de Itabaiana (HRI) Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, localizado no agreste sergipano.

O espaço já conta com o serviço de tomografia computadorizada e, após a ampliação, também disponibilizará exames de ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia. Para a realização da obra, serão investidos R$290.464,00, destinados à construção de uma estrutura moderna e equipada que comporte os novos serviços. Além de R$653.450,00, referentes à implantação dos exames de endoscopia e colonoscopia. O setor também receberá um novo tomógrafo, no valor de R$2.530.000, adquirido por meio de emenda parlamentar da deputada federal Katarina Feitoza.

Com esta ampliação, a saúde pública de Sergipe realizará um marco histórico, uma vez que o hospital terá o primeiro equipamento de ressonância magnética do interior do estado no Sistema Único de Saúde (SUS). O aparelho, adquirido pela solução Turnkey, é avaliado em R$10.840.000,00 e será obtido, em parte, por meio de emenda parlamentar do senador Laércio Oliveira.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, com os novos serviços, o Hospital Regional de Itabaiana (HRI) terá um setor de imagens de alta tecnologia e pronto para atender a população de Itabaiana e região. “A ampliação modernizará o parque tecnológico do setor e dará mais resolutividade aos atendimentos de saúde. Além disso, este é um hospital regional, então os benefícios não são só para os moradores de Itabaiana, mas para todos os moradores do agreste sergipano”, destacou.

População aprova

A diarista Luciana do Nascimento, 46 anos, moradora de São Domingos, município vizinho de Itabaiana, afirma que a ampliação do setor de imagens do HRI vai facilitar a realização dos exames. “Já precisei ir até Lagarto para realizar esses exames. Da minha cidade para Itabaiana tem muitos transportes e é perto, então vai facilitar muito a nossa vida”, contou.

A lavradora e itabaianense Janieide Santos, 62, também ficou contente com a novidade. “Vai ser muito bom e muito importante para nós, itabaianenses, porque nunca tivemos esses exames de ressonância, endoscopia e colonoscopia aqui, e precisávamos nos deslocar até Aracaju”, pontuou.

Reforma atual

Recentemente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou a reforma e ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional de Itabaiana (HRI) Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, onde estão sendo investidos R$4.585.000,00.

A obra contempla a reforma e ampliação da recepção do pronto-socorro com área de atendimento e guarda-volumes, dois sanitários acessíveis (masculino e feminino) e acessos verticais (elevador e plataforma elevatória) para o pavimento superior; reforma e ampliação de três salas de observação com posto de enfermagem e banheiros acessíveis, sendo uma sala de observação adulto feminino com 11 leitos, uma sala de observação adulto masculino com 11 leitos, e uma sala de observação pediátrica com oito leitos. Inclui-se, também, um quarto de isolamento, com antecâmara e banheiro acessível e a construção de recepção e área de espera para pré-atendimento clínico com 2 sanitários acessíveis (masculino e feminino).

Ainda estão sendo construídos seis consultórios, sendo três consultórios indiferenciados, dois consultórios diferenciados com sanitários acessíveis e um consultório pediátrico; laboratório clínico para a realização de exames; e ambientes de apoio, como posto de enfermagem, sala de aerosol, sala de medicamentos, sala de sutura/curativos, sala de procedimentos e depósito de material de limpeza; além do novo pavimento superior para o setor administrativo.

Foto: Mário Sousa