Professores da rede estadual paralisam nos dias 15 a 17 de outubro

A Rede Estadual de Ensino de Sergipe será paralisada nos dias 15, 16 e 17 de outubro, após decisão unânime de professoras e professores em assembleia realizada nesta quarta-feira (09), no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju.

O Sintese informou que a mobilização tem como objetivo reivindicar melhores condições de trabalho e uma negociação efetiva com o Governo do Estado.

Durante a assembleia, os educadores expressaram sua insatisfação com a falta de diálogo e atenção às pautas apresentadas ao governo. Após o encontro, um grupo de professores tomou a Avenida e seguiu em direção à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Justiça, onde pediram a deputados e desembargadores que atuem com sensibilidade diante da situação do magistério.

Roberto Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (SINTESE), destacou a importância da união da categoria e convocou todos para a luta. “Precisamos mostrar nossa força e garantir que nossas demandas sejam ouvidas”, afirmou.

A programação da paralisação inclui um ato no Calçadão da João Pessoa, em Aracaju, na terça-feira, dia 15, às 8h. No dia 16, serão realizados atos unificados no interior do estado, mobilizando educadores em diversas cidades. Por fim, na quinta-feira, dia 17, ocorrerá a Grande Marcha do Magistério Público da Rede Estadual de Ensino de Sergipe. A concentração será às 14h, no Parque da Sementeira, com uma caminhada até o Palácio de Despachos.

Os educadores esperam que a mobilização resulte em avanços nas negociações com o governo, em benefício da qualidade da educação e das condições de trabalho no estado. A luta dos professores se reafirma como um elemento central na busca por melhorias para o setor educacional sergipano.

Com informações SINTESE