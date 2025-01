Professores  definem calendário de luta com ato no próximo dia 27

Reunidos em assembleia geral unificada, na manhã desta quinta-feira (23), professoras e professores montaram um calendário de luta, com atos nos dias 27 de janeiro e 5 de fevereiro, e mantiveram o indicativo de greve para o início do ano letivo da rede estadual de ensino.

A luta pela devolução dos 14%, retirados dos proventos de aposentadas e aposentados durante dois anos, segue firme. A esta pauta, soma-se ao pedido de melhorias no Ipesaúde, que vem decaindo constantemente. Para marcar estas reivindicações e o Dia do Aposentado e da Aposentada, o SINTESE vai realizar um ato no dia 27 de janeiro, próxima segunda, na porta do Ipesaúde, às 8 horas.

“São pautas que afetam toda a categoria, ativos e aposentados, e temos que estar atentos”, disse Roberto Silva, presidente do SINTESE.

O Ipesaúde fica na rua Campos, 177, bairro São José, em Aracaju, mesma rua da sede do SINTESE.

“Foram mais de 40 ofícios enviados em 2024, inúmeras tentativas de negociar com o governo, mas sem sucesso. O governo precisa dialogar com os professores, precisa receber o sindicato e apresentar propostas concretas para a categoria”, disse Roberto Silva, presidente do SINTESE. “Em vez disso, o governo mantém gratificações congeladas, cria escalonamento para pagamento das férias, não aplica o piso nacional da categoria, entre muitas outras maldades que o governo Fábio Mitidieri tem aplicado a professoras e professores”, comentou.

Seguindo na luta, no próximo dia 5 de fevereiro, véspera do início do ano escolar no Estado, o SINTESE vai realizar um ato na porta da Secretaria de Estado da Educação (Seed). “Vamos cobrar que o governo nos receba e nos apresente propostas decentes e reais”, afirmou Roberto. A Seed fica na rua Gutemberg Chagas, 169, bairro Grageru, em Aracaju.

Eleições

De 24 a 28 de março, vão acontecer as eleições para a Diretoria Executiva do SINTESE e para as diretorias das Subsedes Regionais do sindicato. O edital já está disponível no site e contém todo o calendário eleitoral e prazos.

Na assembleia, foi eleita a comissão eleitoral com os seguintes membros: Ana Cristina Oliveira Lima, Ana Luzia Costa Santos, Dejanira Coelho Araújo, Laudicema Santos Damaceno Nascimento, Maria da Conceição Soares Bonifácio, Nely Rose Pereira Filho e Rosilda Santana Santos.

Uma nova assembleia geral foi marcada para o dia 30 de janeiro, próxima quinta, para aprovação do regimento eleitoral, entre outros encaminhamentos de luta. Esta assembleia vai acontecer às 15 horas, no Cotinguiba Esporte Clube, que fica na avenida Augusto Maynard, 13, bairro São José, em Aracaju.

Calendário de luta

Veja como ficou o calendário de luta para os próximos dias:

27/01 – 8h – ato pela devolução dos 14% e por qualidade no Ipesaúde, no Ipesaúde

30/01 – 15h – assembleia geral para aprovação do regimento eleitoral, no Cotinguiba

05/02 – 8h – ato pela retomada das negociações com o Governo do Estado, na Seed.

Por Elisângela Valença – foto ascom Sintese