Professores do estado anunciam nova paralisação a partir desta terça

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) anunciou uma nova paralisação de três dias dos professores da rede estadual de ensino a partir desta terça-feira (15).

Este dia 15 de outubro será marcado por um grande ato público de professores e professoras da rede estadual de ensino. A partir das 8h, no Calçadão da João Pessoa, em frente à agência da Caixa Econômica, no Centro de Aracaju, a categoria se reunirá para conversar com a população e falar sobre sua luta com uma série de atividades.

Haverá um varal de projetos pedagógicos, onde professoras e professores irão apresentar suas práticas pedagógicas em sala de aula.

Além disso, a programação conta ainda com distribuição de brindes, apresentações artísticas e culturais e uma revelação surpresa.

Programação

A paralisação continua ainda por mais dois dias. No dia 16, acontecem atos regionais, em várias cidades do Estado. Em Aracaju, acontece adesivaço em diversos semáforos da cidade, pela manhã e pela tarde.

No dia 17, todo o magistério estadual volta a se reunir em Aracaju para a grande marcha em defesa da educação, com concentração às 14h, no estacionamento do Parque da Sementeira, no bairro 13 de Julho.

