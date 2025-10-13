Professores paralisam as atividades para cobrar a resposta sobre o triênio

A decisão de suspender as atividades por um dia, nesta segunda-feira (13), foi tomada, por professoras e professores da Rede Estadual de Ensino, em assembleia da categoria ocorrida na última quinta-feira (09), no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju.

Nesta segunda-feira a mobilização iniciará logo cedo, às 5h30 da manhã, nos terminais de integração da capital e da grande Aracaju, onde professoras e professores farão panfletagem para dialogar com a sociedade sobre os motivos da nossa paralisação. Estaremos nos seguintes terminais: Terminal DIA, Terminal do Mercado, Terminal da Rodoviária Nova, Terminal Maracaju, Terminal da UFS e Terminal do Marcos Freire.

Logo após, às 8h, a concentração será em frente à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no bairro Jardins, em Aracaju.