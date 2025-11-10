Rede pública estadual de ensino de SE acerta tema da redação do Enem

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 foi ‘Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira’, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na tarde deste domingo, 9. Os times de professores da rede estadual de ensino e do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação acertaram, mais uma vez, no eixo temático que foi bastante trabalhado durante todo o ano letivo em sala de aula e nas ações: ‘Revisa Enem Redação’ e ‘Simula Enem’, entre outros.

“Ao longo de todo o ano de preparação, trabalhamos temas importantes de todos os eixos temáticos. Além de realizar cinco aulões de atualidades e redação, promovemos dois Red em Ação e oficinas de redação que percorreram as escolas da rede e polos do programa Pré-Universitário. Fizemos o Simula Enem, simulado presencial oficial da rede pública de Sergipe que é todo elaborado pelos articuladores do PréUni. Com questões e tema inéditos, tivemos a feliz surpresa de trabalhar o tema cobrado oficialmente pelo Enem. A sensação é de dever cumprido por saber que os nossos estudantes estão preparados e farão uma excelente prova. Sergipe continuará sendo destaque entre os estados com as melhores médias na prova da redação da rede pública do Brasil”, destaca a professora Gisele Pádua, coordenadora do programa Pré-Universitário da Seed.

A professora de redação Daniele Neres também celebra o tema da edição de 2025 e reforça a importância de abordar temas atuais em sala de aula para aperfeiçoar o repertório dos estudantes. “Mais uma vez, o PréUni e as escolas da Rede Estadual se destacam na redação! O tema do Enem deste ano não foi surpresa para os nossos alunos, pois o assunto já havia sido proposto no Simula Enem. Além disso, nas aulas de redação, os estudantes analisaram repertórios voltados ao eixo minorias sociais, abordando, entre outros aspectos, a questão dos idosos diante do preconceito etário enfrentado, por exemplo, no mercado de trabalho, e as dificuldades relacionadas à garantia de um envelhecimento saudável. Estamos confiantes de que nossos alunos da rede pública estão preparados e irão arrasar na nota da redação. Esse resultado é fruto de um trabalho realizado com muita dedicação por nós e por toda a equipe de redação do PréUni e das escolas estaduais’, comemora a professora Daniele.

Em Lagarto, as equipes do Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas também comemoram a assertividade do tema que foi explorado em sala de aula e nas atividades pedagógicas. A professora Rosana Lima celebra e acredita que os alunos estão preparados, com o repertório bem elaborado.

“O Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas comemora com muita alegria o tema da redação do Enem deste ano, pois ele foi precisamente trabalhado nas atividades pedagógicas desenvolvidas tanto na área de linguagens quanto de ciências humanas. Isso mostra a preocupação e o cuidado que a nossa equipe tem com a formação cidadã dos nossos estudantes. As nossas práticas incluem discussões frequentes em sala, levando em consideração a participação cidadã ativa na sociedade e a ampliação do repertório dos nossos alunos. Além disso, somente este ano, na 3ª série, foram realizados seis treinos oficiais de redação, que nos deram a satisfação de, em um deles, acertar exatamente o tema desta edição. Temos a certeza de que os nossos estudantes vibraram muito com a proposta. Hoje, portanto, a nossa comunidade escolar celebra o resultado da soma de muitos e incansáveis esforços em prol do desenvolvimento dos nossos alunos e, principalmente, acredita no excelente desempenho de cada um neste primeiro dia de prova”, comemora a professora Rosana.

Para o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a preparação para o Enem na Rede Estadual e no PréUni são intensas desde o início do ano letivo e Sergipe tem se destacado na redação do Enem nos últimos anos graças aos esforços de todas as equipes de professores, gestores escolares e o comprometimento dos alunos.

“Estamos muito felizes com a importância da temática e temos certeza de que os alunos estão prontos para usar muitos repertórios pertinentes, legitimados e produtivos. O assunto foi trabalhado ao longo das aulas, atividades e das discussões. Nosso time de professores traz os temas atuais e importantes para que nossos estudantes criem e aperfeiçoem o repertório e tenham sucesso na redação. Este tema é importantíssimo e foi amplamente trabalhado e destacado na Revisão Final. Sergipe tem o melhor time de professores e articuladores. Ficamos muito felizes em, mais uma vez, ver o quanto a escola pública de Sergipe vem se destacando e preparando nossos estudantes para o futuro”, celebra o gestor da Seed.

