RioMar Aracaju promove ação de conscientização no Dia Mundial do AVC

Em 29 de outubro, data dedicada ao Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), o RioMar Aracaju receberá uma ação especial voltada para a conscientização, prevenção e alerta sobre uma grave condição de saúde. A iniciativa, em parceria com a Clínica Neuromoviment e especialistas das áreas de fisioterapia e neurologia, tem como objetivo informar a população sobre os riscos do AVC e orientar sobre a importância da prevenção.

A ação gratuita acontecerá no Piso L2, em frente à loja Damyller, das 10h às 22h. Durante todo o dia, o público poderá realizar exames rápidos como aferição da pressão arterial, teste de glicemia capilar, ter acesso a material educativo e receber orientação dos profissionais de saúde que estarão no local.

O que é o AVC

Conforme dados do Ministério da Saúde, o AVC é uma emergência neurológica que ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo para alguma região do cérebro — seja por obstrução de vasos sanguíneos (AVC isquêmico) ou por ruptura de vaso (AVC hemorrágico). A forma isquêmica representa cerca de 75 % a 85 % dos casos, enquanto a hemorrágica responde por aproximadamente 15 %. Quando o AVC não é reconhecido e tratado rapidamente, pode resultar em morte de células cerebrais, sequelas graves e incapacidade permanente.

Quem corre mais risco, sinais de alerta e prevenção

Os principais fatores de risco que aumentam a probabilidade de ocorrência de um AVC incluem hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, obesidade/ sobrepeso, sedentarismo, idade elevada, história familiar e genética e doenças cardiovasculares e arritmias cardíacas.

Embora alguns fatores, como o envelhecimento ou histórico familiar, não sejam modificáveis, muitos outros dependem do estilo de vida e acompanhamento médico regular.

Entre os principais sinais de alerta de um AVC estão fraqueza ou dormência súbita no rosto, braço ou perna, especialmente de um lado do corpo; alterações na fala ou dificuldade de compreensão; confusão mental; alteração súbita da visão em um ou ambos os olhos; desequilíbrio, tontura, coordenação comprometida ou mudança no modo de andar; dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente.

Reconhecer rapidamente esses sinais e procurar atendimento de urgência, por exemplo, via SAMU (192), pode fazer a diferença entre recuperação parcial ou total, ou reduzir sequelas graves.

