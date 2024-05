SES apresenta investimentos do Governo do Estado e ampliação de leitos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) apresentou nesta quarta-feira, 29, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Entre os destaques estão o investimento de mais de R$ 1,7 milhão por mês do Governo do Estado para a implantação de serviços no Hospital São José, em Aracaju, e a ampliação de mais seis leitos de suporte avançado, que já estão em operacionalização, desde esta quarta, no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Os leitos pediátricos se somam aos 306 leitos para o enfrentamento à sazonalidade das síndromes gripais, totalizando 312.

Durante apresentação dos dados na Alese, o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, ressaltou que estas não são as únicas iniciativas do governo para assistir às crianças com síndromes gripais. Em breve, serão abertos oito leitos de enfermaria, dois leitos de estabilização e um leito de isolamento de cuidado semicrítico no Hospital da Criança, fruto da reforma e ampliação da unidade.

Além disso, o Governo do Estado, por meio da SES, também assinará termo de cooperação com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é transferir os serviços do Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH) para a Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. A mudança terá prazo de 60 dias, podendo ser prorrogada. As instalações do Banco de Leite serão utilizadas pelo Hospital da Criança, temporariamente, para comportar até 20 pontos de observação, um posto de enfermagem, um posto de medicação e dois consultórios médicos.

Na ocasião, o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, destacou as ações voltadas para o período da sazonalidade e a prevenção de doenças na Atenção Básica. “Reforçamos a importância da vacinação contra a influenza, que vem apresentando baixa adesão da população. Além disso, criamos um grupo de trabalho, no final do ano passado, com vários entes e elaboramos um plano de contingência colocando em prática diversas ações, entre elas a ampliação da rede. Pontuamos também que não há desassistência aos pacientes, apesar da alta demanda”, destacou.

Mais serviços

O investimento dentro da Programação Pactuada Integrada (PPI), para o acesso aos serviços no Hospital São José, vem para garantir o resgate da unidade histórica e permitiu a manutenção da unidade filantrópica, contribuindo com a continuidade da assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e desafogando outras unidades hospitalares. Além de ampliar a capacidade de acesso aos municípios do interior, o Hospital São José também está ofertando diversos procedimentos, sejam urológicos, vasculares, otorrinolaringologia e oftalmológicos de difícil acesso, como é o caso da aplicação de injeções intravítreas.

Durante a apresentação, o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, também mencionou as estratégias utilizadas para ampliar os procedimentos ortopédicos no Estado. Além de fortalecer ainda mais o serviço no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves e de contar com o Hospital de Cirurgia, a SES ainda introduziu a realização dos procedimentos no Hospital Amparo de Maria, em Estância. As iniciativas possibilitaram mais celeridade na demanda.

Dois procedimentos inéditos marcaram o período da iniciativa de ampliação dos serviços no Huse. Em menos de um mês, a unidade hospitalar realizou um procedimento de reimplante de mão e, também, o reimplante de braço em outro paciente, ambos de grande destaque pela complexidade.

Investimentos no quadrimestre

A execução orçamentária da Secretaria de Estado da Saúde, de janeiro a abril de 2024, foi de mais de R$ 785 milhões. Para a reestruturação das unidades foram investidos mais de R$ 300 milhões. As receitas das Fundações Hospitalar de Saúde, Parreiras Horta e Estadual de Saúde totalizam mais de R$ 200 milhões.

Durante a apresentação aos deputados, o secretário Walter Pinheiro também informou sobre o aumento dos procedimentos hospitalares em Sergipe em 2024. A média mensal de procedimentos cirúrgicos realizados pelo SUS no estado, este ano, teve um crescimento de 27,5% em 2024, no comparativo com o ano anterior. Da mesma forma, os procedimentos clínicos, que tiveram um acréscimo, na média mensal, em 2024, de mais de 32% no comparativo com o ano passado.

Programas

Dois programas do Governo do Estado seguem restabelecendo a saúde dos sergipanos que precisam dos procedimentos, o Opera Sergipe, com 11.605 cirurgias realizadas, e o Enxerga Sergipe, com 4.275. As iniciativas têm como objetivo promover celeridade no atendimento, diminuindo as filas por cirurgias na rede estadual.

Para facilitar todo o processo para os sergipanos, foi pensado em um acesso simplificado. Basta o cidadão ir a uma Unidade Básica de Saúde, fazer a solicitação, constando a necessidade do procedimento. No caso do Opera, o paciente ainda pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo ou site.

Foto: Mário Sousa