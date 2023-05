Saúde altera o funcionamento das UBSs em decorrência das chuvas e atendimento no Centro Odontológico é temporariamente suspenso

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que os serviços do Centro de Especialidades Odontológicas e das Unidades Básica de Saúde (UBSs) Madre Tereza (Largo da Aparecida) e Irmã Caridade (Aloque) foram alterados por conta das chuvas. O atendimento no Centro Odontológico está temporariamente suspenso e a previsão de retorno é a partir das 13h. Equipes de infraestrutura da Secretaria estão no local fazendo reparos no prédio.

Já na UBS Madre Tereza, localizada no Largo da Aparecida, bairro Jabotiana, a SMS está realizando transferência de móveis e de equipamentos para que o atendimento seja realizado, provisoriamente, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do território, na rua B, s/n. E a UBS Irmã Caridade, na comunidade Aloque, também no Jabotiana, está com atendimento suspenso, e os usuários estão sendo direcionados para a UBS Manoel de Souza, no conjunto Sol Nascente.

