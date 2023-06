Saúde de Aracaju firma parceria para redução filas de cirurgias eletivas

Emendas parlamentares possibilitaram contratação de cirurgias ginecológicas e de cabeça e pescoço com hospitais Santa Isabel e São José

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), irá ampliar a oferta de cirurgias eletivas nas áreas de ginecologia e de cabeça e pescoço. O contrato de execução beneficiará cerca de 400 pessoas e foi assinado nesta terça-feira, 13, com a presença do prefeito Edvaldo Nogueira, da secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, e de representantes dos hospitais Santa Isabel e São José.

Os contratos são fruto de emendas parlamentares da ex-senadora Maria do Carmo e do deputado federal João Daniel nos valores de R$1.730 milhões e de R$ 118.658,00, respectivamente.

O prefeito Edvaldo Nogueira afirmou que a assinatura é o resultado contrato de emendas parlamentares. “Essa parceria é importante para redução de filas de cirurgias de ginecologia e de cabeça e pescoço. Quero agradecer à ex-senadora Maria do Carmo e ao deputado João Daniel. Esse trabalho de zerar fila é um trabalho conjunto com hospitais filantrópicos, governo federal, parlamentares. Estamos atuando com carretas oftalmológicas há um ano, com mais de 12 mil procedimentos, agora essa parceria nas áreas de ginecológica e cabeça e pescoço para diminuir as filas e levar mais qualidade de vida para o aracajuano”, disse.

A presidente da Associação Aracajuana de Beneficência, mantenedora do Hospital e Maternidade Santa Isabel, Débora Leite, informou que os procedimentos foram iniciados dia 1° deste mês. “Atenderemos as cirurgias ginecológicas, principalmente a histerectomia. Com esses recursos, vamos atender muitas mulheres que estão em situação de sofrimento. Começamos a operar dia 1° de junho e já atendemos 150 mulheres”, informou.

Já a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, falou da importância de parceria entre a rede municipal de saúde e parlamentares a fim de melhorar a assistência prestada à população.

“São quase R$ 2 milhões que irão melhorar a vida de mais de 400 pessoas. Essa parceria com parlamentares é fundamental porque saúde demanda recurso. Tínhamos um grande gargalo na cirurgia de cabeça e pescoço no município, com esse contrato, conseguimos atender 130 pessoas e agregar pacientes da fila do Hospital Universitário. Os hospitais filantrópicos têm uma função social e temos uma boa parceria com o Santa Isabel e São José”.

O gerente administrativo do Hospital São José, Fúlvio Leite, a secretária da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, Núbia Santana, e os conselheiros Deoclécio Fonseca e Edvaldo Santana também acompanharam a solenidade.

Demandas

Atualmente, o hospital São José possui uma lista de espera de cabeça e pescoço de cerca de 130 pacientes, com tempo de espera de até 589 dias. Com o contrato, o tempo de espera reduz para menos de 120 dias. Além disso, haverá redução na fila de espera para consultas de cabeça e pescoço de 260 dias para 150, com perspectiva de redução progressiva.

Já a demanda que será atendida pelo hospital Santa Isabel possui 106 procedimentos cirúrgicos voltados à saúde da mulher. Com o contrato firmado hoje, a fila de cirurgia ginecológica será zerada.

Foto: Marcelle Cristinne