Sebrae Sergipe avança na inclusão de catadores com nova etapa do Programa Pró-Catador durante reunião estratégica com Márcio Macedo

O Sebrae Sergipe realizou, na última sexta-feira, 6, uma reunião estratégica com foco no desdobramento do Programa Nacional Sebrae Pró-Catador no estado. O encontro contou com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, além de presidentes de consórcios públicos de resíduos sólidos e saneamento básico de Sergipe.

Durante a reunião, foi assinado um termo de parceria com os consórcios públicos, formalizando o compromisso conjunto de promover ações integradas em apoio aos catadores de materiais recicláveis. A iniciativa marca o fortalecimento da atuação do programa no estado, com o objetivo de promover a inclusão social e produtiva de catadores, apoiando a formação, estruturação e capacitação de cooperativas e associações. A proposta também estimula a geração de emprego e renda, além de contribuir diretamente para uma gestão mais eficiente dos resíduos sólidos nos municípios sergipanos. A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, ressaltou o papel da instituição na articulação de soluções que unem sustentabilidade, empreendedorismo e transformação social. “Essa reunião representa um importante passo para consolidar o Pró-Catador em Sergipe. Ao lado dos consórcios públicos, estamos construindo caminhos para que os catadores tenham mais oportunidades, acesso a capacitação e melhores condições de trabalho”, afirmou. Para o ministro Márcio Macêdo, Sergipe tem se destacado pela integração entre diferentes esferas do poder público e instituições de apoio ao desenvolvimento. “O Pró-Catador é um programa de impacto direto na vida das pessoas que mais precisam. Por um lado, o programa fortalece os catadores e catadoras nos municípios, por outro, oferece às prefeituras a oportunidade de facilitar o processo de acesso a recursos federais, através dos editais. Sergipe está mostrando que é possível fazer diferente, reunindo forças locais para garantir inclusão produtiva, respeito ao meio ambiente e justiça social”, declarou. O Programa Nacional Sebrae Pró-Catador é uma iniciativa estratégica do Governo Federal, desenvolvida pelo Sebrae, que visa promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis em todo o país. A atuação conjunta com os consórcios públicos é um dos pilares para garantir a efetividade das ações nos territórios. Por Jaynne Pereira