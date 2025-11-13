Secretaria de Estado da Educação articula logística de transporte para o segundo dia do Enem; serão 402 veículos a se deslocarem em Sergipe

Para garantir a segurança, a pontualidade e a comodidade dos alunos da rede pública estadual de ensino de Sergipe, que fazem parte das nove Diretorias Regionais de Educação (DREs), o Setor de Transporte da Secretaria de Estado da Educação (Seed) replicará toda a logística realizada no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 no segundo dia da prova, que acontece no domingo, 16.

Ao todo, serão disponibilizados 402 veículos, 119 dos quais são ônibus, 34 micro-ônibus e 249 vans para atender a cerca de 7.600 concluintes do Ensino Médio e do Programa Pré-Universitário, como explicou a diretora do Setor de Transporte (Setran) da Seed, Sandra Ribeiro. “Nesse segundo domingo, manteremos a mesma logística de plantão e acompanhamento remoto. Alinhamos, junto aos fiscais e técnicos regionais, pontos específicos e reafirmamos a importância da parceria para continuar tendo êxito na operacionalização do transporte em todas as regiões do estado”, destacou ao reforçar que o setor ficará a postos até a entrega do último aluno em sua residência, reforçando o compromisso com a segurança dos estudantes da rede.

O gestor da DRE 1, do território do sul sergipano, Franz Russemberg, pontuou a dificuldade de acesso em alguns povoados na região sul do estado, o que dificulta o deslocamento dos estudantes, mas que, com o apoio do Transporte da Seed, a participação dos alunos foi facilitada. “Sem a oferta do transporte gratuito, dificilmente conseguiríamos atingir nosso principal objetivo, que é a garantia de participação de todos os estudantes da 3ª série do Ensino Médio na concretização do seu projeto de vida”, ressaltou.

O diretor da DRE 3, do agreste sergipano, Gladston dos Santos, parabenizou a ação de ofertar rotas para contribuição no deslocamento dos estudantes. “Estamos felizes e gratos com o empenho da Seed em garantir diversas rotas no estado para nossos alunos se deslocarem de povoados até a sede ou de uma cidade para a outra na realização da prova do Enem”, pontuou.

Foto: Ascom Seed