Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe emite alerta epidemiológico aos municípios sobre identificação de casos de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), encaminhou aos municípios sergipanos, nesta quarta-feira, 1°, um alerta epidemiológico para instruir os profissionais de saúde sobre a identificação de casos de intoxicação exógena por metanol. A orientação é uma recomendação do Ministério da Saúde (MS).

A medida foi motivada após o estado de São Paulo apresentar seis casos confirmados de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas, sendo três óbitos, além de dez ocorrências que estão em investigação. A situação é caracterizada como um Evento de Saúde Pública (ESP) e se faz necessário ampliar a sensibilidade do sistema de vigilância e atenção à saúde em todo o território nacional para detecção precoce e tratamento adequado.

O diretor da DVS, Marco Aurélio, explica que, até o momento, o estado de Sergipe não apresentou casos suspeitos. Porém, ele afirma que os profissionais devem ficar atentos a sinais e sintomas como dor abdominal, visão adulterada, confusão mental, convulsões, náusea, quadro de gastrite e embriaguez apresentados após 12 horas da ingestão de bebida alcoólica.

“Sabemos que a utilização de bebidas de origem duvidosa pode estar acontecendo em qualquer lugar. Então, estamos lançando um alerta para os serviços de saúde estarem atentos a isso e, se houver algum caso suspeito, ser notificado imediatamente para fazermos uma investigação. Além disso, deve-se também intensificar a vigilância em unidades de urgência/emergência”, destaca Marco Aurélio.

Caso algum paciente apresente os sintomas de intoxicação por metanol, os profissionais de saúde devem informar, em até 24 horas, ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Sergipe (Cievs/SE) por meio do e-Notifica Cievs (notifica@saude.se.gov.br) ou pelo Disque Notifica (79-99191-5838). Além disso, a notificação deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), sob o agravo Intoxicação Exógena, e encaminhada à Vigilância Epidemiológica do município onde foi realizado o atendimento

O paciente que apresentar os sintomas de intoxicação por metanol deve procurar o serviço de emergência mais próximo da sua casa para investigação diagnóstica e tratamento adequado.

