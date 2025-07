Secretaria de saúde oferta vacinação no Shopping Jardins em Aracaju

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju amplia, a partir deste sábado (05), o acesso da população à imunização com a abertura de um posto de vacinação no Shopping Jardins. A ação faz parte do programa “Bora Vacinar!” e vai funcionar durante todos os finais de semana deste mês.

Serão disponibilizadas vacinas para diferentes faixas etárias, incluindo Pfizer (adulto e pediátrica contra a Covid-19), Tríplice Viral, ACWY (meningite), DTP, DTPA, Influenza, HPV, Dupla adulto, Hepatite B, Varicela, Febre Amarela e Pentavalente. A única exceção é a vacina contra a dengue, que necessita de avaliação médica prévia.

O posto funcionará em horários alternativos para facilitar o acesso de quem não consegue se vacinar em dias úteis: aos sábados, das 10h às 16h, e aos domingos, das 12h às 18h. Para se imunizar, basta apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação.

Foto SMS