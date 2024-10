Secretário da Saúde rebate denúncia sobre custeio da Maternidade

O secretário municipal da Saúde de Aracaju, João Vitor Burgos, em entrevistas a diversas emissoras de rádio, rebateu as afirmações feitas pela vereadora Sheyla Galba a respeito do contrato da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN), especificamente os valores referentes à realização de partos.

Segundo o gestor, a unidade materno-infantil representa o futuro da capital e é uma das principais conquistas sociais da cidade.

Inaugurada em abril de 2023, a maternidade já realizou, conforme destacou o secretário, 5.100 partos. No entanto, a gama de serviços que a unidade oferta vai muito além da realização de partos. Porta aberta para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a MMLN é um equipamento de extrema relevância para todo o estado, pois atende não apenas pacientes de Aracaju, mas também de outros municípios de Sergipe e até mesmo de outros estados, dada a amplitude e qualidade dos serviços que disponibiliza.

“A Maternidade Lourdes Nogueira revolucionou a rede materna do nosso estado, sobretudo pelo seu viés humanizado, pelo acolhimento dado a tantas pessoas que usufruíram e ainda vão usufruir desse equipamento. Eu diria que o cálculo feito pela vereadora é simplista, para não dizer tendencioso. Não podemos dividir o valor do contrato pelo número de partos porque a maternidade é um equipamento de saúde, ou seja, realiza diversos tipos de serviços, os quais que têm mais de 90% de aprovação por parte de quem os utiliza”, enfatiza João Vitor.

Dentro dos serviços apontados, o secretário elenca dados do balanço feito nos mais de 500 dias de funcionamento da primeira unidade materno-infantil da rede municipal de Aracaju.

“Além de munícipes aracajuanos, a unidade já atendeu pessoas de outros municípios de Sergipe e até de outros estados como Alagoas, Bahia, Pernambuco. Cerca de 22% dos partos realizados são de pessoas de outras cidades. Para se ter uma ideia, nesse um ano e meio de existência, a maternidade realizou quase 65 mil exames laboratoriais, 10.256 ultrassonografias, 7.264 tococardiografias anteparto, 4.711 exames auditivos [otoacústicas evocadas], 4.565 testes do olhinho, 4.772 testes do coraçãozinho, 4.869 testes da linguinha e 681 testes do pezinho, todos exames essenciais na triagem neonatal”, detalha o secretário.

Segundo João Vitor, qualquer divisão do valor do contrato por procedimentos seria errônea. “O contrato da maternidade não se resume a partos, é um contrato de prestação de serviço, ou seja, não se pode reduzir o funcionamento da maternidade a partos, inclusive, isso seria minimizar a importância dessa unidade para as milhares de pessoas que já contaram com os seus serviços e, principalmente, para as vidas que ali foram transformadas”, complementa.

Com relação aos serviços prestados pela unidade, o gestor da Saúde municipal destaca que a maternidade é um equipamento que, inclusive, realiza atendimentos de urgência e emergência.

“Atenho-me a números porque eles são importantes para demonstrar o que afirmo categoricamente. De abril de 2023 até o momento, foram realizados 20.149 atendimentos de urgência e emergência com classificação de risco, 27.759 atendimentos de urgência em atenção especializada e 20.696 atendimentos em até 24 horas. Vale destacar, também, que a maternidade garante a vacinação de todos que ali nascem e, mais, os bebês já saem com o enxoval básico ofertado. Tudo isso não pode ser minimizado de forma alguma”, pontua João Vitor.

Localizada no bairro 17 de Março, a Maternidade Lourdes Nogueira, conforme o secretário, representa um marco de transformação social.

“A localidade onde a unidade foi construída é a representação de mudança porque é um bairro que, nos últimos anos viu nascer uma infinidade de serviços e espaços que, anos atrás, aquela comunidade nem imaginava, a exemplo de um novo residencial, escolas, unidade de saúde. A Maternidade foi planejada pensando no crescimento populacional da região, sem que, para isso, sejam necessárias grandes mudanças estruturais no equipamento. Por isso, reafirmo que a Lourdes Nogueira representa o avanço da nossa cidade, a modernização e, sobretudo, o olhar humanizado”, salienta o gestor.

Por Lucas Silva