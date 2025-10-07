Seed e Fapitec prorrogam inscrições para Educkathon até 12 de outubro

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), informa a prorrogação do prazo de inscrições para a primeira edição do Educkathon até o próximo domingo, 12, e a retirada da exigência do certificado de informática, considerando que muitos professores ainda não o têm. A medida visa ampliar a participação de professores e estudantes interessados em explorar tecnologia, inovação e aprendizado digital.

O novo prazo e a flexibilização da obrigatoriedade do certificado foram oficializados por meio do 1º Termo Aditivo ao Edital Fapitec/SE/Seed nº 19/2025, que institui o Programa de Ideação ‘Apoio à Realização de Hackathon na Rede Pública Estadual de Educação’, publicado no portal da Fapitec. O documento estabelece a prorrogação das inscrições até 12 de outubro de 2025. De acordo com Paulo Rêgo, coordenador do Núcleo de Integração entre o Ensino Superior e a Educação Básica (Niueb), a ação visa permitir a participação de mais professores.

“A exigência do certificado de informática foi retirada, levando em conta que muitos docentes da rede, os quais atuam em disciplinas como cultura digital e robótica, não possuíam essa certificação. Essa oportunidade de ampliação também nos levou a refletir sobre o prazo. Assim, ampliamos o período de submissão até o dia 12 de outubro. Acreditamos que essa é uma boa oportunidade para todos os professores da rede interessados em participar do projeto. E agora, com mais deles participando, o hackathon tem como propósito melhorar o processo de aprendizado relacionado à tecnologia”, expressa Paulo, reiterando o convite aos professores da rede pública sergipana de ensino.

Realizado pelo Governo de Sergipe, o Educkathon convida os alunos a explorarem áreas como inteligência artificial, criação de jogos digitais, programação, pesquisa e prototipagem. O edital reúne informações sobre regras, critérios de elegibilidade, documentação necessária e orientações para submissão das propostas, e pode ser acessado no site da Fapitec, por meio do link .

Cada equipe do Educkathon deve ter um professor coordenador e quatro estudantes, do 8º ano ao Ensino Médio. As inscrições são feitas no portal da Fapitec, e os selecionados passam por capacitação tecnológica de 20 horas, certificada pelo Parque Tecnológico de Sergipe (SergipeTec).

O evento oferece prêmios em dinheiro, notebooks para as escolas e transporte para participantes de outros municípios. Inspirado em hackathons, o programa promove soluções criativas, inovação e colaboração entre professores e alunos, fortalecendo a cultura digital na rede pública.

Tecnologia na educação

O Programa de Ideação e Apoio à Realização de Hackathon na Rede Pública Estadual de Educação (Educkathon) é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), em parceria com a Fapitec/SE e o Parque Tecnológico de Sergipe (SergipeTec). Inspirado nos tradicionais hackathons, o Educkathon propõe uma experiência colaborativa e inovadora em que professores e alunos desenvolvem soluções criativas para desafios educacionais, aplicando metodologias de Design Thinking e fortalecendo a cultura digital na rede pública. A ação representa um passo importante na consolidação de uma educação sergipana cada vez mais conectada ao futuro.

Foto: Izabela Campos