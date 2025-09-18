Sergipe retoma transplantes de rim e inicia os de fígado na rede pública

Informe publicitário

Governo do Estado viabilizou, ainda, benefícios para a rede filantrópica de saúde de Sergipe

Após 13 anos de interrupção, Sergipe voltou a realizar transplantes de rim e deu início aos de fígado dentro da rede pública de saúde. A conquista foi possível a partir do convênio firmado com a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, marco que reforça a ampliação e o fortalecimento da assistência à população. Além dos procedimentos, o Governo do Estado ainda destinou benefícios para a rede filantrópica de saúde de Sergipe.

Para viabilizar os transplantes na rede pública, o Governo de Sergipe destina atualmente 17% de sua receita à saúde, aproximadamente R$ 2,4 bilhões, valor acima do mínimo constitucional de 12%. Esse investimento tem como objetivo ampliar o acesso e beneficiar um número crescente de sergipanos.

O presidente da Associação dos Pacientes Hepáticos e Transplantados de Sergipe, Gilberto Alves de Oliveira, disse emocionado que este é um momento histórico. “A dificuldade da própria condição já é muita e ter que se deslocar com a família para outro estado desgastava ainda mais o paciente. Passar por todo o processo sem sair daqui dá mais qualidade de vida ao transplantado”, destacou.

Para o presidente da Associação de Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe, Elves Cavalcante, também transplantado renal, o convênio é de extrema relevância. “Estou há dez anos transplantado e sei exatamente o que significa receber um rim. Há muito tempo dispensei o cateter para drenar a urina. Agora, pela primeira vez, o estado realiza um transplante de rim na filantropia e, também pela primeira vez, um transplante de fígado”, acentuou.

Em 2024, Sergipe contou com 57 doadores de órgãos e, este ano, 37 doadores. Foram captados e ofertados para a Central Nacional de Transplantes 56 rins, 22 fígados, 142 córneas e quatro corações no ano passado. Já em 2025, até o dia 28 de agosto, foram captados 36 rins, 18 fígados, 97 córneas e quatro corações. Com o convênio, a expectativa é que mais sergipanos sejam beneficiados.

Filantropia

Através da iniciativa do Governo de Sergipano, também foi assinado contrato entre estado e entidades filantrópicas para a contratação de mais de R$ 48 milhões mensais para a antecipação de recebíveis – operação financeira utilizada em unidades hospitalares, a fim de garantir celeridade no fluxo do hospital. A linha de crédito será disponibilizada pelo Banese.

Durante a celebração dos contratos, também foi definido um calendário de previsibilidade de pagamento para as instituições. Pelo acordo, os hospitais filantrópicos receberão no dia 10 de cada mês os repasses de recursos federais e, no dia 20, os pagamentos provenientes do Tesouro Estadual pelos serviços prestados.

Fotos: Mário Sousa e Valter Sobrinho