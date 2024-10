SES disponibiliza vacina contra Covid-19 atualizada aos municípios

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inicia nesta segunda-feira, 28, a distribuição da vacina contra a Covid-19 atualizada para a cepa XBB 1.5, subtipo da variante Ômicron, aos 75 municípios sergipanos. Neste momento, a campanha é voltada para crianças e grupos prioritários, conforme o cronograma de envio de doses pelo Ministério da Saúde.

“A nova remessa da vacina chegou com um total de 16.800 doses, o que não é suficiente no momento para atender a demanda espontânea dos municípios. Porém, o quantitativo está sendo dividido de forma gradual para todos os 75 municípios do nosso estado. Nenhum município deixará de receber a vacina”, pontuou a gerente interina do Programa de Imunização da SES, Ilani Paulina.

Ilani também explicou o motivo da distribuição estar sendo feita de forma gradual. “A vacina, depois que sai do ultracongelamento, dura 30 dias. Então, a orientação é que à medida que for consumido o estoque, o município informe que está precisando de mais imunizantes”, disse ela.

Orientações

A recomendação vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos prioritários que possuem maior risco de desenvolver as formas graves da doença. São os casos de idosos acima de 60 anos, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas, que receberão a aplicação da dose a cada seis meses.

O vírus da Covid-19 possui alta transmissibilidade e não se diferencia de outras doenças respiratórias. Por isso, a principal medida de prevenção contra o aumento de casos da doença é a ampliação da cobertura vacinal entre a população. Os imunizantes serão disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Em caso de aparecimento de sintomas é importante realizar a coleta por meio de um teste rápido, ou via PCR caso a pessoa esteja em um ambiente hospitalar ou em uma unidade de saúde. Além disso, a utilização de máscara em ambientes de alta circulação é imprescindível para evitar a transmissão e o agravamento no número de casos, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Foto: Ascom SES