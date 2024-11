SES diz que o Samu 192 está indisponível; Veja os números alternativos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou uma nota na manhã deste domingo (24), informando que o número da Central de Regulação de Urgências “SAMU 192” está indisponível.

Em nota, a Secretaria diz que as ligações devem ser efetuadas diretamente através dos números (79) 3234-9566 e (79) 3234-9567.

As medidas para regularização do sistema já estão sendo adotadas e que a normalização do serviço pelo número 192 poderá ocorrer a qualquer instante, sem a necessidade de aviso prévio.

Foto ascom SES